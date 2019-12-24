今年氣溫平均24.55度恐創新高　鄭明典「冬天快不見了！」氣象局暖年榜出爐

▲11月西北太平洋有6個颱風生成，明顯多於氣候值的2.4個，12月冬至前仍有颱風巴逢生成。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局公布2019年氣溫，根據統計截至12/23，今年均溫達到攝氏24.55度，高於其他年，且可能創下新高，副局長鄭明典更引述數據分析，「暖化來真的！冬天快不見了！」

氣象局24日公布「台灣暖年前十名」的氣溫排行榜，顯示第一名就是2019年，均溫達到24.55度，第二名是2017年、2016年的24.4度，其次依序是1998年的24.39度、2015年24.3度、2018年24.22度、2006年24.17度、2002年24.15度、2007年24.13度、2009年23.99度。

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▲今年氣溫平均24.55度恐創新高，鄭明典：冬天快不見了！（圖／中央氣象局）



氣象局指出，今年度統計至12/23均溫達24.55度，已經高於其他年，實際數值還會變動，將待2020年1/1才能確認，但可能再創下新高；除了1998年為超級聖嬰的隔一年外，其他前十名的暖年也都集中在21世紀。台灣氣溫則以13個平地氣象站平均作為代表，包括基隆、宜蘭、淡水、台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、成功、台東、大武、恆春。由1947年開始統計。

「暖化來真的！」鄭明典指出，今年台灣的氣溫很可能出現平地有紀錄以來最高溫年的紀錄，「不需要專家，大家應該都會有同感，冬天快不見了！」不少網友有感，紛紛驚呼「難怪冬天越來越不像冬天，颱風也越來越多跟強」、「真的有感，冬被用到的時間越來越少！」

另外，針對未來3個月的長期天氣展望，截至11/29止，全台溫度均高於氣候平均值，其中25個局屬氣象站中有13站為氣候三分類的高溫類別，玉山站達該站有紀錄以來最暖的11月均溫。雨量除竹子湖站多於氣候平均值外，其他氣象站皆少於氣候平均值，並有7個氣象站達11月該站有紀錄以來最少雨。統計及動力模式均大致認為12月及1月為正常或偏乾，僅12月上旬有南方水氣北移的機率，屆時各地有雨；2月統計模式預測全台偏乾為主，動力模式則無明顯參考訊號。

綜合預估－

12月：上旬冷空氣較強、各地氣溫較冷，尤其是北部及東北部；並有南方水氣北移，各地有雨，局部較大雨勢發生的機率。預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率較大；雨量則是各地少於、接近、多於氣候正常值的機率均為20%、60%、20%。

1月： 大陸冷高壓處於最強盛時期，是臺灣氣候上的隆冬季節，偶有強烈大陸冷氣團或寒流影響。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機率較大，雨量各地少於、接近、多於氣候正常值的機率均為30%、50%、20%。

2月： 大陸冷高壓仍強盛，仍有強烈大陸冷氣團或寒流影響的機會。平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會較大，雨量各地少於、接近、多於氣候正常值的機率均為30%、50%、20%。