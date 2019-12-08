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5縣市「下探10度」低溫特報！雙北2天29人猝死

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▲▼心臟病,中風,生病,心肌梗塞,心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

▲雙北2天有37人送醫，29急救無效猝死。（圖／示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，全台轉為乾冷狀態，氣溫下探10度。台北市、新北市消防局統計，光是6日及7日2天就有37人送醫、29人猝死。中央氣象局7日晚間針對5縣市發布「黃色低溫燈號」，提醒民眾會有10度以下低溫出現的機率，要做好保暖措施。

台北市消防局統計，6、7日兩天疾病引發的OHCA案件有22人，其中11人當場猝死、沒有送醫，另外11人送醫急救後4人恢復生命跡象，共計死亡18人；另外，新北市消防局同樣統計，兩天內OHCA症狀15人，11人猝死，只有4人幸運救活，雙北兩天就猝死29人。

請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲氣象局針對5縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象局指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響7日晚間至9日清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，尤其新北、桃園、苗栗、新竹及金門等５縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒，民眾須注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》整理至9日的氣溫概況，方便民眾可以配合氣溫添減衣物。

►8日（周日）白天
陽光照射，溫度回升，風勢減弱
相當舒適，可達20°C以上。

►8日（周日）晚上～9日（周一）清晨
放晴，輻射冷卻顯著
各地平地：低溫9～14°C。
近山區：8～9°C。
體感溫度再低1～3°C。

►9日（周一）白天
冷氣團減弱，溫度回升
早晚依然寒冷。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
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