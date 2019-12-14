半個台灣急凍11°C以下！清晨爆降10°C回寒冬　下波「雨變天」時間出爐

▲清晨輻射冷卻影響，西半部平地恐出現11度或以下低溫。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

日春夜寒冬！中央氣象局表示，地面高壓中心位於東北一帶，其順時針環流在台灣附近為偏東風，15日開始帶來較溫暖空氣，且高壓沉降影響，全台晴到多雲、溫暖如春，高溫可達29度，但清晨受輻射冷卻效應影響，「整個西半部」中南部靠山區仍可能出現11度甚至以下的低溫，日夜溫差飆達10度以上。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，15日清晨受輻射冷卻影響，容易使局部地區出現11度或以下的低溫，地區包括整個西半部都有可能，尤其中南部靠山區平地。不過白天溫度回升明顯，預計北部、東北部高溫可達25至27度，中南部則上看29度，西半部日夜溫差達10度以上。

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▲下一波東北季風19日報到，北東雨變天「一天比一天涼」。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計下一波天氣變化落在19日（下周四），氣象局預報，18日（下周三）以前全台天氣穩定，晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，晨間稍涼、白天溫暖，尤其西半部高溫都可達30度，日夜溫差偏大。19日開始東北季風增強，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，感受變涼，中南部則維持多雲到晴。

天氣風險公司則分析，13日風場轉為偏東風，全台大多是多雲到晴的好天氣，感受舒適、日夜溫差大，預估穩定天氣可持續到18日，高溫會節節上升，北部逐步爬升到28度左右，中南部、東南部更上看30度，但19日起下一波東北季風增強，北部、東北部又轉有雨，氣溫也開始下降，中南部高溫也會下降，一天比一天要涼，到了20日（下周五）北部高溫恐剩約19度。

事實上，災害預報士賈新興13日曾發文指出，到年底前都沒有觀察到明顯冷空氣，甚至到明年1月也沒有太大機會，推測今年冬季沒有寒流的機率越來越高，「恐怕今年冬季最冷的一波已經過去了」。對此，氣象局保守表示，今年整體來說冬季偏暖，這幾日的溫暖天氣也還在預測之內，不過因距離年底還有2周時間，19日下一波冷空氣報到，仍在觀察是否會東北季風或是大陸冷氣團，目前仍無法確定。

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