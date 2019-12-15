西台灣輻射冷卻探13°C！東北季風下周接力濕冷再降10°C　最冷時間點看這

記者許力方／綜合報導

最冷冬季已過？中央氣象局表示，風場為微弱偏東風，16日開始全台天氣暖洋洋，晴朗穩定可達26度以上，但西半部地區受輻射冷卻效應影響，清晨、深夜局部仍可能出現13度低溫，全台日夜溫差皆大；預估19日（下周四）東北季風再度南下報到，北東明顯天雨轉涼2天，低溫下探14度，周末又會減弱回溫。

氣象局觀測，地面高壓中心已經來到日本海一帶，風向在台灣附近轉為偏東風，且水氣偏少，16日各地晴朗穩定，深夜清晨低溫仍只有16至20度間，尤其西半部空曠地區受輻射冷卻影響，局部恐探13度，白天就回溫，大台北、中南部可達27至29度，全台日夜溫差大。

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預計這樣晴朗穩定天氣持續3天，氣象局預報，18日起東北季風逐漸增強，北台灣開始有降溫趨勢，其中北部、東半部降雨機率越晚越高，中南部則維持多雲到晴，北台灣高溫降到18至19度間，感覺濕涼。

19至21日（下周六）清晨受這波東北季風影響，各地有不等幅度的降溫，以北台灣最顯著，其中20至21日晨間最涼，低溫將下探15度，中部16度，南部及東半部約17度，沿海空曠地區氣溫恐更低。迎風面的北東有局部短暫雨，中部雲量稍增多，南部多雲到晴。

短暫2天變天，21至22日（下周日）東北季風就稍減弱，各地氣溫回升，但早晚仍稍有涼意，降雨也趨緩，僅東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨。氣象局預估，23日至25日冷暖空氣交替，天氣變化快速，北東恐變天有雨。