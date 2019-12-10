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北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天

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▲▼北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天。（圖／中央氣象局）

▲北台濕冷雨快閃！下周暫離冬季「小陽春」飆回30°C。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，入夜到11日東北季風增強，北部、東北部地區降雨機率提高，並轉有局部短暫雨，花、東也有局部短暫雨，尤其北台灣天氣轉涼，高溫將下降4度左右，預計13日（周五）之後東北季風開始減弱，各地天氣漸穩定，15日（周日）明顯回暖如小陽春，高溫有望上探30度。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，下周高空有一個太平洋高壓籠罩，代表是較暖空氣，暖洋風吹向華南，也籠罩台灣地區，屬於比較偏暖的天氣型態，預估15日至18日（下周三）甚至19日（下周四）都處在這樣天氣裡，暫時脫離冬季，大部分都可飆回30度，感受較熱。

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▲▼北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天。（圖／中央氣象局）

▲▼北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天。（圖／中央氣象局）

▲▼北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天。（圖／中央氣象局）

▲未來一周「氣溫上樓梯」大變天。

氣象局預報，東北季風增強，北部、東北部地區11日降雨機率提高，並轉有局部短暫雨，天氣會稍轉涼，高溫約21至24度，下降4度左右，花、東也有局部短暫雨，中南部受影響較小，仍維持多雲到晴。各地低溫約14至18度間，中南部早晚涼，日夜溫差較大，可達10度。

12日東北季風持續影響，東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，中南部受影響較小，仍維持晴朗，北東天氣整天稍涼，其他地區早晚也涼。預估13、14日東北季風減弱，各地早晚天氣涼，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象局預計，到了15日開始天氣轉較穩定，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區天氣晴朗，溫度明顯回暖，有如小陽春，北部及東半部高溫將達26至28度，中南部更上看30度。

▲▼北台灣濕冷雨快閃！暫離冬季「小陽春」飆回30°C　下周上樓梯大變天。（圖／中央氣象局）

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