回收二手玩具打造另類聖誕樹　開心倒數2019年

▲回收二手玩具打造另類聖誕樹。（圖／台灣玩具圖書館提供）

記者楊熾興／桃園報導

聖誕節即將到來，有別於一般塑膠材質的聖誕樹和飾品，台灣玩具圖書館協會在九處服務據點，透過志工的巧思以回收的二手玩具打造4—6公尺環保聖誕樹，像是「娃娃總動員」、「部落親子行動歡樂聖誕車」等等，並在「台灣玩具圖書館」臉書專頁舉辦線上票選和文字祝福，歡迎大家一起開心倒數2019年。

▲1株二手玩具聖誕樹約需1500件左右的回收玩具。（圖／台灣玩具圖書館提供）



理事長葉國芳表示，台灣玩具圖書館協會成立10多年來，環保和教育是重要核心，以二手玩具打造聖誕樹已邁入第三年，106年率先在桃園復興區義盛國小、霞雲國小和平鎮區復旦國小三校，各打造4至6公尺高的大型環保主題聖誕樹，每株聖誕樹約用了1500件二手玩具打造。 今年擴大在新北、桃園、南投等九處服務據點，由不同地區志工，透過回收的二手玩具，大家集思廣益發揮創意和巧思，結合當地特色和回收二手玩具材料，各自搭建不同主題的二手玩具聖誕樹。

▲志工們發揮巧思分工合作打造二手玩具聖誕樹，成為親子拍照打卡的好對象。（圖／台灣玩具圖書館提供）





在桃園市平鎮區復旦國小的「娃娃總動員」聖誕樹，現今夾娃娃機退流行，回收各自不同的玩偶所搭建。復興區「部落親子行動歡樂聖誕車」，即是將穿梭原鄉的親子車輛，車內有驚喜包、車體外有懸掛式的二手玩具飾品。南投埔里「愛與書的聖誕節」，則是精神障礙朋友和埔里鎮圖書館共同合作，自主搭建設計。



葉國芳表示，還配合活動舉辦「玩具聖誕樹線上票選活動」，活動至聖誕節截止，邀請民眾共度環保的聖誕節，可至台灣玩具圖書館臉書專頁投票及寫下祝福親友文字，還會抽出五名幸運者，可獲得綠色商店贊助的玩具紙桌聖誕節禮物。

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