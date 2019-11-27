桃園崙坪文化地景園區開園　打造客家文化優質場域

▲桃園崙坪文化地景園區開園。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市崙坪文化地景園區27日開園，市長鄭文燦表示，桃園作為客家第一庄及客家文化重鎮，持續提升具有客家風格的公共建設數量，透過園區設施活化，包括客家工藝館及好客食堂，體現客家百工百業的特色，讓客家文化走入生活、連結在地，打造成為客家文化教育及舉行各式活動的優質場域。

▲▼ 客家工藝館及好客食堂體現客家百工百業的特色打造客家文化優質場域 。（圖／桃園市政府提供）





崙坪文化地景園區第一階段先完成中央大草坪整頓，接續規劃在園區內闢建客家工藝館及好客食堂，客家工藝館由客家局負責營運，希望體現客家百工百業的特色，讓客家文化走入生活、連結在地，擺脫懷舊、守成的刻板印象，並引領文化產業創新；好客食堂則由萬能科技大學規劃辦理客家飲食文化展，展出傳統客家美食及飲食文化器具等，未來好客食堂將委外經營，提供客家美食佳餚，希望吸引更多遊客造訪。



鄭文燦也特別感謝客委會大力支持桃園推動各項客家建設，目前桃園已經擁有近20個客家文化園區及館舍，市府將善用這些場域舉辦豐富多元的活動，明年的桃園地景藝術節，以及之後的世界客家博覽會等。此外，市府後續將規劃崙坪文化地景園區內日式建築的修復活化工程，持續完善各項客家基礎建設，協助保存珍貴的客家文化。



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