2019原住民族國際經濟發展論壇　打造原住民專屬的藍海市場

▲原民會主委夷將Icyang歡迎逾29位國內外講者出席論壇共同激盪擘劃原住民族產業發展新藍圖。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

「2019原住民族國際經濟發展論壇」15日起連續3天於桃園南方莊園渡假飯店舉行，原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang·Parod表示，本次論壇集結國內、加拿大、紐西蘭、澳洲、菲律賓、孟加拉、馬來西亞、泰國、義大利等逾29位國內外講者共襄盛舉，共同激盪擘劃原住民族產業發展新藍圖。

▲原住民舞蹈迎嘉賓。（圖／記者楊熾興翻攝）



夷將Icyang主委致詞時表示，原民會在104年到106年，已辦理3屆原住民族企業發展論壇，並於去年擴大辦理「原住民族國際經濟發展論壇」，獲得族人相當迴響及回饋，為順應趨勢在追求經濟發展的同時重視且傾聽部落族人的聲音，這次論壇以「互助經濟與社企創新」為主軸，並向下延伸「互助金融」、「微型金融」、「社企青創」、「食農創新」、「跨境電商」、「設計翻轉與環境永續」等6項子議題，分別以專題演講、分組工作坊方式，讓與會者能在互動交流中凝聚產業發展共識，進而激盪產生更多創新、創意的點子及國際貿易發想。

▲原住民論壇目的希望促進各界對原住民族經濟發展相關議題之認識及掌握。（圖／記者楊熾興翻攝）



夷將Icyang表示，3日的除專題演講、平行工作坊外，更囊括標竿學習、心得分享等深度交流活動。會場外也集結本會歷屆精實創業業者共30家商品展售，藉以實際體驗原住民族經濟發展軟實力。論壇第3天，依6項子議題規劃進行實地觀摩與體驗學習，藉由實務交流之方式，提升原住民族企業競爭力，協助原住民族經濟發展突破既有框架，創造專屬之藍海市場，並加強與新南向國家、南島民族論壇會員國之經貿往來等，以強化臺灣原住民族與國際接軌之能力。

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