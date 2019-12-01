小推車搬走巴西鐵樹…主人淚求歸還「那是樹葬」！阿婆：我以為是回收品

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名撿資源回收的阿婆，日前在大豐路撿拾回收品時，將一間服飾店門口的巴西鐵樹盆栽放上回收車搬走。翌日老闆娘發現盆栽遭竊，既心急又難過，到臉書社團貼文協尋「這不是盆栽是樹葬！拜託請還給我！」警方接獲報案循線約談阿婆，她喊冤說「我以為沒人要」，訊後仍依竊盜罪函送。

▲黃女將貓兒子火化置入盆栽放服飾店外，卻被資源回收阿婆偷走變賣，再也找不回來 。（圖／翻攝自臉書）

據了解，26歲黃姓女子在新北市新店區大豐路上開設服飾店，日前疼愛的貓兒子意外死亡，因為怕將牠埋在山上會孤單、害怕，所以選擇火化後將骨灰埋在一棵巴西鐵樹的盆栽土裡，並放在服飾店門外，讓牠待在熱鬧的地方才不會孤單。

▼黃女的貓兒子模樣可愛。（圖／翻攝自臉書）

11月28日晚間9時許，一名住在附近撿拾回收物品的76歲欒姓阿婆，推著小推車，先在服飾店對面整理回收物，沒多久走到店門口，竟直接將埋著小貓骨灰的鐵樹盆栽搬上推車偷走。

黃女翌日發現貓兒子樹葬的盆栽不見了，立即在臉書不公開社團貼文協尋「不知道是哪位無聊人士偷走我店外的盆栽，但其實他不只是盆栽，而是我（貓）兒子的樹葬盆栽！這不是盆栽是樹葬！拜託請還給我！」

警方獲報後循線約談資源回收的阿婆，她喊冤說「以為是放在外面不要的東西，就撿去回收了」，由於回收處已將盆栽載走，分門別類處理，將無法找回這棵巴西鐵樹，埋在裡面的貓兒子更加難尋，警訊後將依竊盜罪嫌函送法辦。

偷偷分享少女秘密！

▼黃女將貓兒子火化置入盆栽放服飾店外。（圖／翻攝自臉書）

