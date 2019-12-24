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開會股東就在一旁！噁男桌下「挑逗內側」：腿很美　OL氣炸提告...結局竟反轉

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▲職場性騷擾示意圖。（圖／視覺中國CFP）

▲OL開會遭到同事性騷擾，提告卻因為桌子不透明，被認定罪證不足敗訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／台北報導

一名OL小乃（化名）與公司開會時，遭到男同事，同時也是前男友的陳姓男子趁機撫摸大腿，還語帶調戲的笑稱，「看一下你穿褲子還裙子，其實你腿蠻漂亮的」，讓小乃氣炸，決定提告。不過，法官審理時認為，當時桌子擋住視線，看不見桌下情況，也沒有證據能證明陳男對小乃性騷擾，因此判陳男無罪。

判決書指出，小乃2018年12月13日與陳男以及公司股東開會，3人圍著一張原桌子在討論業務，但開會到一半，陳男突然抓住她的手來回撫摸，還說，「你戴的戒指很漂亮，應該很貴吧」，小乃當時立刻出聲制止，「你注意一點，現在開會！」

沒想到，陳男被制止後竟還不罷手，且還越來越誇張，直接在桌子下伸手撫摸小乃大腿，甚至還摸到大腿內側。小乃被陳男這些舉動嚇傻，立刻壓住他的手後，開口大罵，「放尊重喔！你會不會太誇張了」當時，對面的股東見狀只是尷尬的笑著，而陳男竟還嘻嘻哈哈的說，「看一下這是裙子還是褲子」，甚至還調戲笑稱，「你這個年紀腿這樣還蠻漂亮的」，讓小乃當場氣炸，決定對陳男提告。

然而，法院在審理時，小乃到庭卻屢屢陳述她與陳男之間的仇怨等，而事件發生後，雙方又有股份上的爭議，陳男更揚言要對小奶提告侵占，自此之後，小乃才提出性騷擾告訴，法官因此認為，小乃所說的證詞仍有待調查。

此外，陳男到庭後也否認犯行，表示自己與小乃之間還隔著股東，根本不可能有觸碰小乃的舉動，且小乃所說的座位位置也完全不正確，現場也有監視器，但小乃當下卻沒有反應，一直到他要對小乃提告後，小乃才反告他性騷擾；陳男律師則說，當時在場的股東並未親眼看到陳男摸小乃大腿，其所說的證詞也都是主觀推測，應判陳男無罪。

不過，股東出面作證時，所說的證詞與小乃所述相符，唯一一點是他印象中陳男友碰小乃，但不確定是碰哪，因為桌子沒有透視會遮住，只確定是刻意的，因為小乃當時感覺不太舒服。

對此，法官認為，當時現場圓桌靠牆，從上方觀看確實可能遮蔽視線，導致無法看到桌子正下方的狀況，難以憑藉著現場照片認定陳男性騷擾，且小乃說法也有部分與股東不符，認定罪證不足，因此判陳男無罪。全案可上訴。

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