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「氣炸湯圓超好吃」！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼...網笑瘋：一定是忘記吐沙

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▲氣炸湯圓，網友開蓋秒傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲氣炸湯圓，網友開蓋秒傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

氣炸鍋現在可說是廚房必備家電，任何東西只要丟進去，短短幾分鐘一道美味佳餚就能上桌。然而，一名網友就在臉書分享，他聽了姊姊意見將花生湯圓丟進氣炸鍋做炸湯圓，還興奮的邀請朋友來吃，但沒想到，當他再次打開氣炸鍋後，湯圓全部爆漿，讓他瞬間想鑽地洞，只好一本正經的對朋友說，「這是減糖的吃法，因為一顆餡料熱亮（量）會太高，故意用沾的吃。」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，姊姊去了市場回家後，很開心的告訴他說，「用氣炸鍋炸湯圓超級好吃哦！」他聽了後便問了作法，而姊姊也明確告訴他只要將湯圓放進去就可以。

請繼續往下閱讀...

▲氣炸湯圓，網友開蓋秒傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲當設定時間一到，原PO開蓋卻看見湯圓裡頭內餡全爆漿留出，當場傻眼直呼「想找地洞鑽」。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO聽了後還有點疑惑，「那湯圓不會爆開嗎？」姊姊則斬釘截鐵回應，「不會！要買大顆的那種，超級好吃！」原PO於是買了湯圓回家做，且還興奮地邀請朋友來吃他做的炸湯圓。

然而，當設定時間一到，原PO打開氣炸鍋後當場傻眼，花生湯圓全部爆漿留出，只留下外皮完好如初的躺在一堆花生內餡中，讓原PO內心崩潰直呼，「想找地洞鑽」，最後只好假裝沒事，一本正經的告訴朋友，「這是減糖的吃法，因為一顆餡料熱亮（量）會太高，故意用沾的吃」。

原PO的氣炸料理一出，網友全都笑翻，紛紛留言，「我以為我來到爆笑，對不起」、「這個掰法我喜歡欸，好高級的吃法」、「不是啊，你自己都知道會爆了，怎麼還會相信姊姊啦」、「一定是沒先吐沙」。

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