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騙色手法曝！「狐仙徒弟」掰：和貴人嘿咻有助工作感情　2女求改運上當

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▲▼示意圖,社會,暴力,性侵,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡。（圖／123RF）

▲被害人自認聽從楊男指示後，工作、感情都變得順利，因此深信不疑，未料落入陷阱。（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東一名楊姓男子一人分飾兩角，瞎掰自己的師父是「狐仙」，對兩名想要改運的女子騙財又騙色，「楊是你的貴人，與他發生性關係，有助於工作及感情，如果沒聽從，就會感情糟糕，生活也糟糕！」法官依強制性交罪判刑8年。

判決指出，楊男2017年在朋友的聚會上認識17歲的小美（化名），兩人互加臉書朋友，他得知對方感情及工作不順，先於臉書建立另一個「LIN」帳號，佯稱先前問過「LIN」，「LIN」算命很準。不知情的小美因此將「LIN」加為臉書朋友，殊不知開始落入陷阱。

楊男一人分飾兩角，登入「LIN」的帳號，稱自己的師父為狐仙，要求小美取米撒在桌子上，拍照後回傳，便據此分析有關她的感情。小美認為分析精準，其後有關工作、感情不順時，便向「LIN」求助，自認聽從指示後，工作、感情都變得順利，因此深信不疑。

楊男見有機可乘，透過「LIN」帳號對小美佯稱，「楊是你的貴人，與他發生性關係，有助於工作及感情，如果沒聽從，就會感情糟糕，生活也糟糕」，並教導她如何邀約對方至汽車旅館發生關係。她受此話術影響，雖不願與楊性交，然而在藉此改運心態下，還是和楊嘿咻6次。

▼小美和小花接連被騙。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來楊男因小美介紹而認識18歲的小花（化名），他又如法炮製。小花因有感情問題想求助，經小美的介紹認識「LIN」，認為詢問對方問題都獲得解答，因此十分相信。

楊男透過「LIN」帳號對小花佯稱，找楊出來發生性行為，回程時要在楊的車上丟錢，有多少錢就丟多少錢，可以讓事事順利。小花因此和楊發生兩次關係，還被騙2萬3000元。

屏東地院法官認為，被告為滿足個人私慾，一人分飾兩角，對小美、小花佯以命運之說故弄玄虛，施加心理壓力，違背其等意願而為性交，妨害其等身心、人格健全發展；又詐取其等財物，侵害其等財產權，犯罪動機、目的及手段均屬惡劣。

法官表示，且被告迄未能與兩名被害人達成和解，惟念及他犯後坦承犯行，另於最後陳述時當庭對兩女道歉，因此判刑8年；另外，詐欺取財罪判95天拘役，可易科罰金。全案可上訴。

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