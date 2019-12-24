「兩條路！打死或強姦」少女姦殺命案　主謀逃死後雙手合十

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的竹東少女姦殺命案，主嫌新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，高等法院24日更三審宣判，高院仍認定5人均犯「對少女輪姦殺害」等罪，但考量本案並非2公約所稱最嚴厲犯罪，並依台大醫院鑑定結果，認定5人有教化可能或不排除有教化可能，因此全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

▲竹東少女姦殺命案主嫌林春雄，更三審逃過死刑後，雙手合十。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於於2015年5月間，當時就讀國二、輕度智能障礙的邱姓少女，疑似在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走。一夥人將少女押到附近的公園，對少女拳打腳踢，少女不堪虐待求饒，一夥人竟說「給你兩條路走，一條是打死你，另一條是讓我們強姦你！」最後林男與另2名同夥，對少女輪流性侵。

過程中，林男還嗆「爽不爽？」、「誰的比較大」，少女遭凌虐後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，轉到KTV歡唱。有2名同夥回來查看，將已經死亡的少女棄置在草叢內，繼續回到KTV歡唱，並報告結果。之後林男再帶著3名同夥返回，將少女焚屍。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審改將林春雄與陳哲儒處無期徒刑、古志強28年、黃曉雲20年、何文軒25年。更一審則重判林春雄死刑、褫奪公權終身，另外陳哲儒、古志強、何文軒等3人均犯「對少女輪姦殺害罪」，均改判無期徒刑、褫奪公權終身，黃曉雲犯殺害少年罪，改判有期徒刑20年。更二審也加重，判林春雄死刑，其餘4人全數無期徒刑。

全案進入更三審，高院於24日宣判，高院仍認定林男等人犯「對心智缺陷少女犯輪姦殺害罪」，但更審法院認為，5人乃具有殺人的不確定故意，並非2公約法所稱故意殺人之類的最嚴厲犯罪；另外高院委託台大醫院鑑定，認為5人有教化可能、或不排除有教化可能。高院因此將5人全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。林春雄還押時，記者詢問他「躲過死刑有什麼說法嗎？」、「是不是點頭向法官說謝謝？」他雙手合十，不發一言，步上囚車。