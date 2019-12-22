獨／叔叔竟是惡狼！　未成年姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

▲男子性侵同居女友所生的2未成年姊妹花，其一還懷孕，遭法院重判。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

男子馮柏愷與同居女友小潔（化名）及她所生2名未成年女兒同住，先對小女兒性侵遭法辦，母女3人也搬出去。馮男在案件審理期間，竟再對有輕度智能障礙的大女兒佳佳（化名）性侵導致懷孕。台中高分院審結，認為馮男對同居人2女兒性侵，前案判7年2月定讞執行，已屬累犯，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判8年6月徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，男子馮柏愷2014年8月與同居女友小潔（化名）及她2名未成年女兒同居在苗栗縣頭份市。2016年間，馮男因性侵小潔小女兒遭法辦，小潔母女3人2017年8月搬離，在不遠處租屋，但彼此卻仍有互動。

馮男經常受小潔之託，騎機車幫忙接她輕度智能障礙的大女兒佳佳（化名）去高職上學，同年11月7日早上7點，馮男依約定接佳佳去上學，卻沒騎往學校，而是騎回他的住處。他先佯稱要拿東西上4樓，請佳佳在1樓等，但久候的佳佳擔心上學遲到，上樓找馮男，卻遭他拉進房間內反鎖，不顧她說不要，強脫衣褲性侵得逞。

事後佳佳發現2個月月經沒來，去婦產科檢查發現已經懷孕，學校依規定通報整起事件才曝光。小潔得知是馮男所為，氣到大哭，再度提告。

馮男一、二審開庭時雖坦認他跟佳佳有發生1次性行為，但是佳佳自己脫衣，並沒有違反意願。

苗栗地院審理後認為，佳佳描述遭「馮叔叔」性侵過程指證歷歷，堪信為真。馮男之前性侵佳佳的妹妹，已遭判刑7年2月定讞，目前執行中，竟在案件審理期間，又對佳佳性侵導致懷孕，罔顧人倫。馮男不知收斂其行，一再對共同居住之同居人小潔年幼女兒犯強制性交罪，致使其等不能於安全的環境中成長，惡性甚重；佳佳表示不願原諒馮男，小潔也請求從重量刑，最後維持原判，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，屬累犯，處8年6月徒刑。

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