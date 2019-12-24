非裔男弄丟手機！深夜茫然徘徊　警一招神救援...他讚翻：台灣女警可愛又聰明

▲女警馮筠雯用手機APP助外籍男子返家，結束迷途驚魂。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

三重警分局永福派出所警員日前在執行巡邏勤務時，見到一名外籍男子神情緊張站在超商騎樓外，於是上前詢問，才發現原來男子外出拜訪朋友，準備返家時卻迷了路，偏偏手機又留在朋友家，讓他不知如何是好。所幸警方主動上前協助，並用手機定位APP成功幫男子找到回家的路，才讓他結束這場驚魂。

據警員馮筠雯表示，當時凌晨2點多，在執行巡邏勤務時，與另名警員李余穎育在永福街某超商前見到非裔美籍男子Sakhile，而他看起來神色相當緊張，於是2人上前關心。

Sakhile一見到警方上前，便慌張的表示，自己開來台不久，人生地不熟，而晚上到三重訪友，期間還在家中小酌了幾杯，但離開時不小心將手機忘在朋友家，附近街景又長得太過相像，讓他頓時失去方向感而迷了路，所以才在超商前徘徊。

▲Sakhile順利找回回家的路，讓他忍不住大讚台灣女警可愛又聰明。（圖／記者陳豐德翻攝）

馮員在了解狀況之後，用了簡單的英語及比手畫腳得知Sakhile跟自己一樣使用iPhone手機，於是靈機一動想起可以使用手機內見的APP「尋找我的Iphone」

並在登入相關資訊後，果然成功定位Sakhile的手機位置，順利協助找到朋友住處，也讓他平安回到家中，結束這場驚魂。

Sakhile對於員警的主動關心感到萬分感謝，並大讚警方的熱心作為，也大讚台灣女警可愛又聰明，更與員警開心合影。

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