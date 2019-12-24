網軍影武者藏身立院？　新黨赴立院踢館要黃國書踹共

▲新黨青年軍前往立法院抗議。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅24日指稱「卡神」楊蕙如網軍的帳號idcc，其IP位置在民進黨立委黃國書國會辦公室裡面，而idcc帳號由一位名叫湯文馨的人所有，此人不僅是黃國書立委助理，還是藍風整合行銷公司的董事。對此，新黨副秘書長蘇恆、不分區立委候選人王炳忠、林明正等人24日上午前往立法院抗議，要求「黃國書、湯文馨出來面對」。

國民黨中央24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中由國民黨兩位副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區提名人邱毅共同主持。邱毅表示，楊蕙如被起訴引起台灣社會震撼，雖然楊蕙如人間蒸發，但線索還在，而且網軍還在暗黑世界肆虐，網路各個地方都有網軍身影。

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅指稱，2018年3月8日湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興。4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

▲邱毅、黃國書。（合成圖／ETtoday資料照）



王炳忠痛批，立法委員的研究大樓不是在研究國會法案與民生福祉，卻在研究如何帶風向、散播似是而非的輿論，「害死一個優秀、規規矩矩的外交官，到今天黃國書還不出來面對交代」。他說，邱毅已經拿出證據證明黃國書的公費助理湯文馨不但是idcc的背後影武者，所成立的南風公司又直接和民進黨中央進行簽約，「講好聽點是新媒體合作案，現在說黑韓有產業鏈，那好像網軍也有產業鏈」。

王炳忠說，為了彌補法律的不足，新黨進到立法院後將推出反網路霸凌法，絕對不讓任何司法機關以法源不足當成理由，將斷點停損在小咖的楊蕙如，「楊蕙如只是打手，只是小咖，他背後有更大影武者、有上限」，若是黃國書與民進黨有不同意見，就請民進黨按照反滲透法的標準出來洗清嫌疑。

蘇恆則表示，民進黨一直告訴社會大眾假新聞會動搖國本、影響國安，但原來全台灣假新聞的來源地就在立法委員的研究大樓，「如果按照民進黨反滲透法的邏輯，那這棟大樓是否應先被查封起來」。她說，希望黃國書能夠出來交代，民進黨也應該講清楚這段「剪不斷理還亂」的關係。

林明正質疑，之前一位異議人士對香港歌手何韻詩潑漆，警政署就說是組織犯罪要嚴辦，那針對害死外交官的集體組織犯罪行為，警政署為何不出來要嚴辦，難道台灣有東廠，而警政署甘願做錦衣衛嗎？他表示，民進黨如果不務正業每天在立法院養網軍帶風向，是不是應該改叫做「網軍黨」？

王炳忠則補充，檢警在第一時間沒有查扣楊蕙如的手機及電腦，一切就是在放水，現在所有證據都指向黃國書的國會研究室，黃國書應該將電腦交出來讓檢警調查清楚，以及用反滲透法的標準先自我揭露，「我們等待你出來面對」。

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