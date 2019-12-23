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熱戀18歲歐巴...國中妹跟回家壞2回！驗出「2條線」　他霸氣負責後又來一次

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲阿正明知女友年僅13歲，卻3度遇她發生關係，遭判刑2年。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿正（化名）與一名13歲少女小奶（化名）交往，2人感情甜蜜並多次在家中發生關係。某日，小乃自行購買驗孕棒驗孕，發現懷孕，便向老師求救，老師一聽立刻通報學校，並通知家長。起初2人有意生下小孩，但因胎兒沒有心跳，只能引產。事後阿正已20萬元向小乃家屬達成和解，法院也依法將他判刑2年，緩刑4年，並須接受5場法治教育。

判決書指出，阿正2018年初透過友人認識小乃，2人進而成為男女朋友。起初小乃向阿正謊稱自己15歲就讀高中。直到2人多次發生關係後，小乃認為不應該再隱瞞年紀，於是向阿正坦承自己的實際年齡，且才就讀國二。

阿正在得知小乃年紀後，仍然忍不住慾望，2018年3月17日在自己住處與小乃嘿咻。事後，小乃自行購買驗孕棒驗孕，發現自己懷孕，嚇得不知如何是好，於是向學校老師求救。

老師獲悉後，在同年3月22日通報校方，並通知小乃父親，隨後陪同她到醫院檢查，確認她懷孕。不過，在老師通報後，2人又忍不住在4月6日發生關係。此外，阿正與小乃原本有意要生下孩子，無奈胎兒沒有心跳，小乃只好接受手術引產。

法院審理時，阿正坦承犯行，並願意已20萬元與小乃家屬達成和解，且小乃父親也表明無意追究，法官認為，阿正與小乃原為熱戀情侶，並在感情催化下發生關係，又因阿正法治觀念不足，與未成年少女發生關係，為確保他能記取教訓，並理解兩性交往相處應有的尊重，導正他的偏差行為，因此將他依對未滿十四歲之女子為性交罪判刑2年，緩刑4年，並須接受5場法治教育。全案可上訴。

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