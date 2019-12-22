拉郡❤距離　口湖奇幻魔法派對親子熱融融



▲奇幻魔法親子派對在口湖登場，雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，到場和與會爸媽們分享歡欣氣氛。

圖、文／張嘉郡辦公室提供

奇幻魔法親子派對於12/21（六）在口湖登場，「冰雪奇緣」電影中的主角們也現身，在主題曲「放開手（Let it go）」溫柔音樂陪襯下，在派對中，親子熱融融的歡笑聲洋溢，雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第①號張嘉郡，也到場和與會爸媽們分享歡欣氣氛，在寓教於樂的活動中，希望促進親子互動與親密關懷，期望爸媽放開手訓練孩子獨立，同時鼓勵孩子勇敢面對生活挑戰，快樂又勇敢地做自己。

擔任雲林縣青埔教育基金會董事長的張嘉郡說，「冰雪奇緣」的主角艾莎、安娜、雪寶，艾莎的成熟穩重，安娜的勇敢挑戰，雪寶的樂觀開朗，有如爸媽們對孩子成長的期望，希望孩子能抱著樂觀心態、勇敢精神面對生活中的挑戰，達到獨立自主的成熟。

張嘉郡與現場親子分享表示，現實生活中充滿挑戰，誠實地面對自己、做自己，爸媽放開手讓孩子獨立，同時也伴隨著鼓勵、關心，相信對孩子面對生活中的種種挑戰，爸媽會看到孩子發揮出來的潛力、看到一股非常值得欣慰的生命力。

「奇幻魔法親子派對」在土庫故事屋舉辦時，吸引親子熱烈參與，雖然當時天氣稍微起風，但是親子都玩得好開心，12/21（六）下午親子派對來到口湖，同樣吸引親子參加熱潮，在帶動唱、親子魔術、互動聽故事、夢幻泡泡秀的活動過程中，歡笑聲連連，更洋溢親子同樂的溫馨氣氛，張嘉郡也以身為母親的心境，與現場爸媽們陪著孩子快樂成長。

張嘉郡表示，青埔教育基金會長期以來舉辦關懷親子的公益活動，包括如果兒童劇場、ACTC程式教育、公園寫生、食農教育、暑期籃球營、野餐送奶粉等，透過活動「拉『郡』心距離—親子HIGH起來」，促進親子互動與關懷，共同守護孩子，孩子開心相信爸媽就開心，嘉郡同樣開心，相關活動會持續辦下去，希望這股正能量帶來雲林的幸福，嘉郡若再進國會，也會爭取更合理的教育資源，縮短城鄉差距，提升雲林孩子的競爭力，讓雲林孩子HIGH起來。