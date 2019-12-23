提升到院前緊急救護品質　捐贈多功能生理監視器12導程機回饋社會

▲台南市消防局辦理陳偲函小姐捐贈多功能生理監視器12導程機啟用儀式，由副局長梁全順代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局23日上午10時，在消防局第三大隊佳里分隊，辦理陳偲函小姐捐贈多功能生理監視器12導程機啟用儀式，由副局長梁全順代表接受，希望藉由這些高單價救護器材的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

捐贈者陳偲函小姐，生前是位保險專員，不分日夜的為客戶服務，把客戶當朋友、當家人，不管是生活周遭小事、情緒需要排解或生活有困難，陳小姐都會鼎力相助。例如：有位客戶因生活困難無法扶養年幼小孩，陳小姐義無反顧的接手扶養，從幾個月大扶養至上小學，不遺餘力的當作自己親生小孩在照顧。

陳偲函小姐生前也常常做善事，捐贈物資或金錢給基金會或社福團體、動保團體等，她也曾經跟客戶勸導，如果身後遺產不想要留給家人，可以選擇回饋社會，捐贈救護車或器材，讓更多有需要的民眾得到真正的幫助。

因此，已故陳小姐希望能藉自己的善行義舉，可以拋磚引玉，期望能為『創造更多人的健康幸福』盡最大的努力。所以其父親陳榮文先生為完成愛女生前心願，以愛女之名捐贈多功能生理監視器（x-series） 配合救護車出勤，希望能為在地救護系統，增添些許助力並給當地鄉親提供更完善的醫療資源。

自從知道該多功能生理監視器（x-series）可以幫助許許多多到院前心肌梗塞的病患，藉由機器提早判讀心肌梗塞患者，並同步將12導程資訊傳送各大急救責任醫院，以便大幅縮短實施心導管手術時間，提高他們存活的機會，適時的讓民眾能獲得及時救助，並提高病患到院前急救成功率。

台南市長黃偉哲表示，消防局現一線救護車共60輛，其中已配備多功能生理監視器（x-series）共10台，自2018年7月執行至今從判讀329件案例，經醫院確診共34件，成功挽救了34個家庭，今日蒙陳榮文先生為其愛女陳偲函小姐再次發揮大愛精神捐贈1台，在此除了表達誠摯的感謝之外，也希望市民朋友在受惠緊急醫療資源同時，也別忘了把這份愛心繼續傳達出去，幫助更多需要幫助的人，讓社會持續充滿關懷與溫暖。

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