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難得喝手搖飲「點去冰變常溫」！他傻眼：叫我怎麼喝　鄉民兩派吵翻

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▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲現在的手搖飲店都可以幫忙調整甜度冰塊。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在手搖飲店都能幫客人調整甜度冰塊，一名網友日前在PTT的WomenTalk板上發起討論，說他難得買個飲料店，請店員做去冰，並說自己認為去冰就是要沒冰塊、但要冰冰涼涼的，而店員做出來的比較像一點都不冰的常溫，讓他忍不住問「飲料去冰把你做成常溫會氣噗噗嗎？」

看到貼文後，網友都覺得這不是什麼大事，「不會，人家工作也辛苦，體諒一下吧」、「冰的吃多了傷身，現在天冷放一下子就會更涼了沒關係啦」、「還好欸！要熱的給我常溫我會比較不開心」、「常溫好啊，我之前想喝常溫還怕店員覺得不符sop會拒絕」、「你去韓國點去冰就知道台灣已經很好了，韓國去冰只剩一半。」

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▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲不少網友覺得去冰跟常溫沒什麼差。（示意圖／記者許力方攝）

不過也有人說，「做溫感覺很故意，不去冰，冰量太誇張」、「去冰還一堆冰塊才值得生氣吧，這種天氣常溫也是涼涼的啊」、「去冰了還要求冰涼，是在哈囉」」、「去冰還很冰的我會森七七，要常溫的我會直接點常溫」、「飲料店的去冰是加冰塊下去搖，把冰塊濾掉而已，所以原則上是會涼涼的，常溫就是常溫怎麼會一樣呢？」

還有網友表示，「常溫我覺得很難做，因為茶出來都是熱的，要加冰塊後才降溫，去冰一般就是搖完冰塊倒掉」、「不常喝手搖杯的就閉嘴吧！去冰只是搖完把冰塊去掉不會倒入飲料杯裡，跟常溫是兩回事。有些店是幾乎把冰塊全部去掉，有些只會去掉大冰塊，但飲料一定都是冰涼的，跟常溫是兩回事」、「有些飲料店去冰還是會有小碎冰不是嗎？」

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