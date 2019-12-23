App Store公布「改變生活的App」　《雅婷逐字稿》榜上有名

▲App Store公布10個「改變生活的App」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

現代人生活離不開智慧型手機，無論是一般生活娛樂、工作都可以藉由手機App來滿足；App Store就公布了目前「正悄悄改變台灣人生活」的10項App工具，其中最吸睛的，就是由「PTT創世神」杜奕瑾領軍的AI Labs所推出得《雅婷逐字稿》APP。

這10項App並沒有特別排名，而是以分類的方式呈現；在訂閱分類當中，時下最熱門的5款App分別是《Sleep Cycle: 智能鬧鐘》、《LINE TV》、《天下雜誌》、《VSCO》，以及《Calm》。

根據App Store所設定的情境顯示：你的一天可能從打開《Sleep Cycle: 智能鬧鐘》開始，看看自己昨晚的睡眠品質；通勤時透過《LINE TV》追劇，或瞧瞧《天下雜誌》的時事評論；下班後，則可以用《VSCO》修圖，把有趣的生活照 PO 上網；睡前再透過《Calm》來一場冥想，準備好就寢的情緒。

值得注意的是，這些App皆採訂閱制，除了讓你可以省時省錢，又能享受更豐富、更有系統的內容。

第二個分類則是「共享」，現在全世界共享經濟盛行，即便是台灣也不例外；現在在台灣最受關注的共享經濟，就是隨租隨還的共享機車。除了早在 2016 年就已經在台灣落腳的《WeMo Scooter》，現在消費者也有由Gogoro推出的《GoShare》加入共享市場，讓台灣人能藉由共享機車，抵達以往捷運、公車到不了的地方，享受前所未有的交通自由感。

最後一項分類則是「AI」，AI聽起來有一點深奧，好像與自己扯不上關係，但它其實已經默默為人們完成不少工作。在AI工具方面，App Store列出了自動將語音轉為文字的《雅婷逐字稿》、即時檢查英文語法的《Grammarly Keyboard》，以及傳授知識的《EF Hello英文AI老師》。

▼App Store公布10項「改變生活的App」，當中包含了由「PTT創世神」杜奕瑾團隊所研發的《雅婷逐字稿》。（圖／記者邱倢芯攝）

許多人對於《雅婷逐字稿》應該都不陌生，這款App是由「PTT創世神」杜奕瑾團隊所研發，號稱是「最懂台灣與在地化的語音輸入」，無論生活大小事、紀錄訪談、課堂或是會議內容，雅婷逐字稿可以精準且快速的幫忙達成原本需要花大把時間才有的逐字稿。除了即時語音轉文字，也可以用來提升聽障人溝通效率。最特別的是，台灣國語、中英夾雜都聽的懂。