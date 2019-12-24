情侶散步隨手拍夕陽美景！回家翻照片驚見詭異「無頭男」...嚇傻

▲情侶散步竟意外拍下「靈異照」。（圖／翻攝自Facebook／Nicha Cha Cha Nirasawong）

實習記者賴韻如／綜合報導

近日泰國網路上瘋傳一張「靈異照」，一名網友散步時隨手拍下了一旁風景，未料回家查看照片時才發現，照片中竟然出現了一名超詭異的「無頭男」，令他毛骨悚然。這張照片曝光後立即引發網友熱議，大家紛紛留言表示「真的超毛...」。

據MGR Online報導，29歲的多頓於19日傍晚和女友在素可泰府宋加洛縣一條道路上散步，而途中瞥見一旁正在落下的夕陽，覺得畫面相當唯美，決定拿出手機拍下來做紀念，迅速地拍完2張便離去。沒想到回到家翻照片時，竟然發現當時拍的夕陽照多了一位男子，他只有身體沒有頭部，2人看見之後驚嚇不已。

▲夕陽下的無頭男。（圖／翻攝自Facebook／Nicha Cha Cha Nirasawong）

多頓指出，其實自己認識照片中的男子，但沒想過會以「無頭」的方式出現在照片裡。他強調，自己絕對沒有使用任何修圖軟體，且確定拍照當時的相機鏡頭是非常乾淨且沒有損壞的，「之前拍的照片都非常正常，只有這張出現如此詭異的無頭人影」。

多頓和女友隨後便將照片PO上網尋求網友協助，事後也立即將此事告訴照片中的男子，但如今還是沒有解答。這張詭異照一曝光後立即引起熱議，大家紛紛留言表示，「應該是光折射的關係吧？」、「超毛！」、「認識的人出現在隨手拍的照片裡就算了...重點是還沒有頭」、「趕緊告訴你朋友！感覺是個徵兆」、「到底怎麼回事？有專家講解嗎」