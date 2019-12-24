「超胸」老闆娘煮麵狂抖　光頭保全看傻...口水狂流羞逃

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實習記者羅明輝／綜合報導

「這麵好不好吃已經不重要了」，最近一段影片在網路上引起熱議，只見一名身穿藍色制服的保全呆站在泰國街道的一間攤販前，目不轉睛的直盯的店內看，下一秒鏡頭一轉，原來前方是身穿低胸洋裝的老闆娘正在賣力煮麵，然而傲人上圍隨著她的動作不停晃動，讓附近所有人都看了好害羞。

根據《中國報》報導，臉書粉專「泰國清邁象」日前上傳一段影片，畫面中可以看見有名保全正站在街道旁的麵店前，雙眼直盯著前方看得入神，他的周圍還有好幾名大叔，有的雙手抱胸探頭查看，有的則拿起手機拍照，讓人好奇到底是發生了什麼事。





▲ 老闆娘煮麵的模樣讓保全看傻眼。（圖／翻攝「泰國清邁象」粉絲專頁）

隨著鏡頭轉向，原來保全的正前方有一間麵攤，身穿花色低胸洋裝、面帶笑容的老闆娘正拿著勺子在大鍋裡煮麵，不過她一邊賣力煮麵，整個身體卻同時跟著不停大幅度擺動，雄偉上圍也隨之抖動，引來不少民眾圍觀。

直到鏡頭再次轉向，站在最前方已經看傻的保全才終於回過神來，只見他抿了抿唇，用手背擦了擦口水，最後連麵也沒有買，就這樣帶著意義不明的的笑容掉頭離去。

▲ 麵攤老闆娘賣力煮麵，傲人上圍竟跟著劇烈抖動。（圖／翻攝「泰國清邁象」粉絲專頁）

許多網友看完影片後都紛紛留言表示，「這就是所謂的『秀色可餐』嗎？」、「想來一碗這麼浮誇的麵」、「我比較想知道這到底是什麼麵，竟然要晃動整個身體來煮…這麼賣力煮的麵還能吃嗎」、「他最後不買是因為『眼睛已經吃飽』了吧」、「不要誤會保全了，他吞口水是因為麵看起來太美味了。」、「學起來了，以後煮湯我也要這麼晃動。」、「煮完一鍋也要得腦震盪了吧…」

也有眼尖網友認出，這名保全其實是曾演過電影《拳霸》的知名喜劇演員兼電影導演派特察泰·旺卡姆勞（Petchtai Wongkamlao），推測這場景可能只是剛好在拍片而已。

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