64年前暖心誤會…北美防空司令部每年追蹤耶誕老人　孩子打爆熱線電話

▲北美防空司令部追蹤耶誕老人計畫。（圖／翻攝Twitter／NORAD Tracks Santa）



記者王致凱／綜合報導

北美防空司令部「追蹤耶誕老人」專案正式啟動，根據北美防空司令部雷達偵測，耶誕老人的雪橇已經在美東時間24日上午4時（台灣時間24日下午5時）正式從北極的「耶誕老人村」出發，前往世界各地發送禮物。

北美防空司令部（NORAD）是美國與加拿大共同組成的軍事機構，總部設於美國科羅拉多州科泉市（Colorado Springs），主要任務是負責北美地區空中防務，但每年到了耶誕節，北美防空司令部官兵都會接聽來自全球兒童的電話，並告知耶誕老人目前的位置；隨著科技發展，北美防空司令部也開始架設網站和App平台，讓大人小孩都能輕鬆追蹤耶誕老人。

這項傳統，其實源自於64年前的一場暖心誤會。1955年耶誕節前，美國席爾斯百貨（Sears）在《科泉市公報－電訊報》（Colorado Springs Gazette-Telegraph）上刊登一則廣告，鼓勵孩子們主動撥電話給耶誕老人，但電話號碼卻誤植為北美大陸防空司令部（CONAD）指揮中心熱線。

平安夜當天，正在指揮中心值班的哈利•舒普上校（Harry Shoup）接到了第一通來電，話筒那端傳來稚嫩的聲音，原來是一位6歲男孩想和耶誕老人說話。舒普上校很快就知道了是電話號碼印刷錯誤，但為了不讓孩子們失望，他回答，「我不是耶誕老人，但我可以用雷達幫你追蹤耶誕老人的位置」。

於是，舒普上校和他手下官兵，幾乎整個晚上都忙著接聽孩子的電話，並煞有其事地向小朋友回報耶誕老人的目前位置，認真回應每一通來電；從此之後，「追蹤耶誕老人」就成為防空司令部一項傳統。

1958年，美國與加拿大聯合成立北美防空聯合司令部，同時也接過追蹤耶誕老人的重責大任。時至今日，北美防空司令部每年耶誕節期間都會招募志願者，負責接聽來自世界各地的來電，讓暖心傳統延續下去。

北美防空司令部對外宣稱，美軍使用紅外線感測器追蹤馴鹿「魯道夫」（Rudolph）的鼻子，藉此確認耶誕老人雪橇的位置。北美防空司令部現任指揮官歐蕭尼西（Terrence O'Shaughnessy）24日透過新聞稿表示，「我們很榮幸能參與追蹤耶誕老人的傳統」，但強調追蹤耶誕老人只是一項「輔助性任務」，北美防空司令部真正的重任仍是保衛北美空域安全。

▼北美防空司令部追蹤耶誕老人指揮中心啟動。（圖／翻攝Twitter／NORAD Tracks Santa）

