差20歲！辣媽安慰女兒鮮肉前男友　「次次都火熱」墜愛河：回不了頭了

▲海瑟薇（Hathaway，化名）和湯米（Tommy）的情慾一發不可收拾。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名自我中心的23歲女子拋棄了交往一年的男友後，獨自跑出國去玩，她48歲的媽媽不忍心看男方如此難過，於是主動幫助對方重拾生活，沒想到相差20多歲的兩人竟因此天雷勾動地火，身心靈都充滿熱情。現在問題來了，聖誕節將近，陷入熱戀的媽媽不知道該怎麼面對女兒，於是求救專門給兩性建議的專欄作家桑德斯（Deidre Sanders），希望她能指引一條路。

英國《太陽報》（The Sun）專欄《親愛的迪爾德蕾》（DEAR DEIDRE），專門接收來自四面八方、難以啟齒的兩性問題投稿，再由迪爾德雷桑德斯負責回答。21日刊登的一篇投稿中，一名48歲的離婚婦人遇到糾結的感情問題 ─ 她和女兒的前任上床了，而且熱戀讓他們想要相偕到老。

海瑟薇（Hathaway，化名）在信中表示，為了2個兒子和1個女兒，她在前一段婚姻中犧牲得太多，「我的兒子們都心地善良，願意為我做任何事，女兒卻表現得一副這世界以她為中心繞著轉的樣子。」她說，在女兒成長過程中，自己千方百計寵溺女兒，凡事討好她才會讓她長成這幅模樣，所以或許自己的問題也很大。

▲海瑟薇和湯米秘密交往好一段時間了。（圖／pixabay）

海瑟薇的女兒23歲，而海瑟薇已經不知道她女兒到底交過幾打男友了，「那些可憐的男人只是想討好她，但永遠不能如願。」她說，女兒和最近這個男友湯米（Tommy，化名）交往近一年，「他一直很忠誠，她卻在外面作花蝴蝶」，直到要一起和朋友出國去西班牙玩的前夕，她竟然狠心提出分手，把男友留在國內，自己和朋友們逍遙去了。

看到善良的小夥子為情重創，不忍心的海瑟薇決定去湯米家坐坐，「我告訴他要繼續保持活力，要多交新朋友。」隔一周後，她就看見湯米出現在自己常去的慢跑俱樂部。她一開始沒有多想什麼，畢竟對方小到能當自己兒子，但慢跑很快讓兩人感情加溫，「我開始會珍惜只有我和他獨處的時光。」

海瑟薇接著說，後來有一天湯米主動邀請她到公寓，「然後我們就再也回不了頭了」。她形容兩人的性事讓她忘卻世界，而且從那天開始，每一次都非常火熱，「他說他愛我，想和我永遠在一起，而且不想要小孩，所以一點都不麻煩。可是聖誕節就要到了，全家團聚的日子，我該怎麼辦？」她擔心自己深愛的這個年輕男人沒有辦法融入家庭，也不知道女兒會怎麼想。

▲聖誕節近了，海瑟薇不知道該怎麼和家人說情事。（圖／Pixabay）

對此，桑德斯回覆說，海瑟薇的所作所為並沒有問題，錯就錯在把這件事當成秘密藏得太久，而「秘密和謊言」往往比事情本身還要傷人，「是因為發現自己被瞞騙了，人們才會覺得受人背叛。」

桑德斯指出，海瑟薇的女兒既然已提分手，對前男友就再沒有置喙的權利，而儘管20歲的年齡差距聽起來很大，若是真愛又何妨，「抓住這個讓自己快樂的機會，不要再保持沉默了。盡早說出來最好，祝你倆好運。」