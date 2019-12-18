AIT美台關係展最終站在台東　饒慶鈴：最後一站最亮眼

▲美國在台協會展出照片、文件、多媒體，來回顧美國在台協會過去四十年來，在促進美台關係中所扮演的角色。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

在國立台東高商原舞團震撼的歌舞引導下，由美國在台協會、台東縣政府、外交部與國立中山大學共同主辦的「立穩根基，共創未來：AIT@40 -- 1979年後美台關係展」最終站進駐台東，17日上午在台東原創基地TTMaker辦理開幕式，包含美國在台協會酈英傑處長、美國在台協會高雄分處歐雨修處長、台東縣長饒慶鈴及外交部北美司專門委員王翼龍等人出席與會。

▲台東縣長饒慶鈴及美國在台協會酈英傑處長出席特展開幕儀式。

美國在台協會表示，為慶祝美國在台協會即將成立四十週年，這次展覽展出照片、文件、多媒體，來回顧美國在台協會過去四十年來，在促進美台關係中所扮演的角色。這次的展覽也是AIT@40全年度慶祝活動的一環，AIT@40活動旨在慶祝《台灣關係法》簽署以來美台40年的友誼及夥伴關係。AIT@40展覽今年已在全台10 個城市巡迴展出，台東是本巡迴展第十一站也是最後一站。AIT@40活動以每月一主題的方式，彰顯美台之間的合作，包括移民經驗， 科技與數位經濟，藝術、文化和體育，美饌佳餚，及創新與創業等主題。十二月則是環境生態。同時，AIT將2019年訂為「美台旅遊年」，以推動美台之間的雙向旅行。

▲在台東高商原舞團震撼的歌舞引導下開幕。

台東縣長饒慶鈴表示，教育與文化，是建立美台關係最容易著手的方式，而這次特展也是很好的案例，與地方政府合作，相信也能讓AIT更加認識台東。她特別指出，過去幾年，各個駐台辦事處，經常把各國的一些特展帶到台東，如這次美台關係特展，也是從2018年底開展，一直到今年台東是最後一站，台東雖然經常是最後一站，往往也是展覽最亮眼的一站，台東縣也從過去農業縣，目前積極朝智慧城市來邁進，歡迎台東民眾把握展覽期間，尤其展期到明年1月19日，可趁平日或假期前來觀展。

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