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翟本喬曝申請放棄國籍！　自誇政見「無懈可擊」邀民進黨3咖：把事情講清楚

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▲▼時代力量不分區立委候選人翟本喬。（圖／記者湯興漢攝）

▲翟本喬認為民進黨拿國籍問題出來打很無聊。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

擁有美國籍的時代力量不分區立委候選人翟本喬，22日先後發了2篇文表示，民進黨一直想抓著「無聊的國籍問題出來打」，但他早已送出放棄國籍申請，正在等AIT處理結果。他說，不論政黨或記者想問他關於國籍問題，乾脆請吳怡農、何志偉和李問一起上公視或任何公正媒體，一次把事情講清楚。

翟本喬在臉書第一篇發文寫道，民進黨之所以只能又拿無聊的國籍問題出來打他，是因為發現他的政見無懈可擊，所以這次派了立委候選人李問出來。他說，美國在臺協會（AIT）早就已經收到他的放棄國籍申請，現在正在處理中，「AIT現在是網路送件，還有一堆搞不清楚狀況的人在問為什麼還沒去 AIT。」

由於該篇發文引發不少網友留言和外界關注，翟本喬約4小時後再發了一篇文，「記者朋友想要採訪我關於國籍的事。我請他幫忙把吳怡農、何志偉、李問約齊了，我們一起開直播把話講清楚。」他說，李問質疑他不敢公開雙重國籍問題，但「也沒人質疑李問，沒事亮文件做什麼」，「幾分鐘內就一堆人 tag 我。這種操作手法大家不會都看不出來。」

翟本喬表示，李問貼出的文件正好說明辦理放棄國籍申請，需經好幾個月的程序才能完成，「我從決定從政到現在才一個月多一點，正在處理中也是正常的事。」至於李問本人的放棄美籍過程，翟本喬也說李從2012年決定到2014年當兵，之後在2015年底真正辦理放棄，，「中間也過了好幾年。我也不會因為這樣就質疑他愛台灣的心，或是為何不先放棄美籍再當兵。」

翟本喬說參與台灣政治，自己真正關心的是對台灣有利的做法，就寫在政見裡，與其做網路操作，不如好好討論，對台灣才有幫助。若李問、何志偉和吳怡農太忙無法一起上電視，他說也沒關係，等大家湊齊再一併開直播，談談對台灣有用的政見。

 

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