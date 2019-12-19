高雄挺韓、罷韓大遊行　AIT英文版官網發警報：可能衝突

▲AIT英文版官網針對高雄1221兩場遊行發出示警。（圖／翻攝自AIT網站）



記者王致凱／綜合報導

高雄21日「挺韓」、「罷韓」2場遊行同場較勁，內政部已經增派警力維安，嚴防擦槍走火。美國在台協會（AIT）英文官網也對美國公民發出示警，提醒周末在高雄的兩場大規模政治集會「可能發生衝突」，建議美籍人士盡可能避免靠近集會地區。

AIT僅在英文版官網發出警示。內容提到其中一場集會於凹仔底公園集合，遊行終點為左營區微笑公園，主辦單位估計有萬人參加；另依場遊行則於高雄文化中心集合，主辦單位估計將有10萬人參加。兩場集會皆於下午1時左右開始，並於下午6時30分結束。

AIT在示警中表示，台灣民眾集會遊行通常會保持秩序，但和平集會也可能發生衝突，呼籲在集會地點附近的美國公民保持謹慎，並且盡可能避開遊行路段；若發生緊急情況可聯繫AIT美國公民服務組。

有關「We Care 高雄大遊行」、「南方崛起 高雄光榮」2場遊行同日登場，內政部19日強調，合法的集會遊行是人民基本權利，但任何暴力行為都是民主社會所不能容許，警政署將增派警力支援高雄市政府警察局維護秩序和交通疏導，並呼籲民眾應以和平、理性方式表達意見和訴求。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！