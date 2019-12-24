印尼驚傳公車墜「150公尺峽谷」！　至少25死14傷

Bus (PO. SRIWIJAYA) masuk jurang di lematang, pagar alam menuju lahat, 25 orang meninggal... pic.twitter.com/SijG2Rcm4R — AsNug (@asnug_id) December 24, 2019

實習記者賴韻如／綜合報導

印尼警方今（24）日發表聲明指出，一輛載滿乘客的公車在當地時間23日傍晚墜落南蘇門答臘省（South Sumatra）的一處山溝中，造成至少25人死亡、14人受傷。

據CNA報導，印尼警察發言人多莉·古馬拉（Dolly Gumara）今日向《法新社》指出，這輛載滿數十名乘客的公車於傍晚撞上了水泥護欄，隨後便墜入了南蘇門答臘省帕加拉蘭（Pagar Alam）一處150公尺深的山溝中。他補充，這起事件並沒有其他車輛被波及，但目前仍有一些人被困在公車內。

Korban Meninggal Bus Masuk Jurang di Pagar Alam Jadi 25 Orang https://t.co/h8blzzylPG pic.twitter.com/VIXPmLXBLN — BeritaKotak (@berita_kotak) December 24, 2019

Jumlah Korban Bus Maut di Pagaralam Bertambah https://t.co/KalGyEZcQE pic.twitter.com/E8yuAwHgoF — BeritaSatu (@Beritasatu) December 24, 2019

據悉，公車在出發前往帕加拉蘭（Pagar Alam）時車內共有27人，但有倖存者指出，事故發生時車內有大約50人。對此，古瑪拉則表示，公車沿途增加了不少乘客，所以擔心會有更多的人失蹤，目前仍正在積極救援其他遇難者。

報導中指出，最初警方所公布的死亡人數為24人，但是當地搜救隊負責人貝蒂·科瓦斯（Berty Kowas）表示，隨後又在附近山坡上發現了一具屍體，死亡人數增至25人。