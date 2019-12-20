板新給水廠增建2.4萬噸清水池開工　蘇巧慧：三鶯鄉親喝好水！

▲新北市立委吳琪銘（左2）、台灣自來水公司總經理胡南澤（左3）與立委蘇巧慧（右2）主持板新給水廠「清水池新建工程」的開工典禮。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

新北市立法委員蘇巧慧、吳琪銘19日來到板新給水廠，主持清水池新建工程開工典禮，提供鶯歌、三峽居民更穩定的供水品質。蘇巧慧表示，三鶯地區位處供水末端，兩人三年多以來合作推動「板新二期工程計畫」，原本的清水池預計2021年完工，如今又爭取到再增設2.4萬噸清水池，就是為了解決低水壓問題，實現「雙北共飲翡翠水」的目標。

▲新北市立委蘇巧慧主持開工典禮。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧與吳琪銘19日一起來到板新給水廠，主持清水池增建的開工典禮。她提到，兩人在過去三年多以來一起推動「板新二期工程計畫」，已經順利於10月底完成通水，「實現 『雙北共飲翡翠水』，讓鄉親終於都可以喝到期盼已久的優質好水。」

▲蘇巧慧表示，三鶯地區位於供水末端，過去會出現水量不穩的問題。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



▲板新給水廠目前的清水池工持預計提早到2021年底完工。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧指出，三鶯地區位處供水末端，為了避免原水混濁度提高、水量不穩的問題，她與吳琪銘又再向台灣自來水公司爭取新建2.4萬噸清水池，「今天也一起主持開工典禮，確認原本預計2022年完成的清水池新建工程，在我們積極爭取下，成功加速，預計可提前在2021年底完工，讓三鶯地區的鄉親有更穩定的供水！」

吳琪銘也表示， 上任以來就與蘇巧慧合作推動此計畫，解決土城、三峽、樹林與鶯歌的缺水問題，也爭取到「北倉清水池設置」，讓鄉親們都能「喝翡翠水」，提升生活品質。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！