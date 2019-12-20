印度反「公民法」示威蔓延56城「3人中彈亡」！警：自衛被迫開槍

▲印度反對《公民分身修正法》（CAA）的示威全國蔓延。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

印度反《公民分身修正法》（CAA）示威持續蔓延，全國24個邦與聯邦屬地（Union Territory）、56座城市19日爆發抗議，大多都是和平遊行，但部分人士採取暴力手段，當局下令切斷部分地區的網路與手機通訊服務。卡納塔卡邦（Karnataka）2人參與示威卻中彈身亡，警方稱為了自衛被迫開槍，北方邦（UP）也有1人死於槍傷，但當地警方表示與此無關，已經展開相關調查。

《印度斯坦時報》（hindustan times）報導，印度全國24邦與聯邦屬地、56座城市19日持續示威，反對《公民分身修正法》（CAA）以及仍在研擬中的「公民名單登記」（NRC），大部分都是和平遊行，但部分示威者採取暴力手段，縱火、阻礙交通或朝警方丟擲石頭，激發衝突。

▲印度德里民眾19日抗議，反對《公民分身修正法》（CAA）。（圖／路透）

▲▼印度芒格洛爾（Mangaluru）爆發激烈衝突，警方出動驅離人群，2名示威者中槍身亡。（圖／路透）

卡納塔卡邦的芒格洛爾（Mangaluru）2名示威者因槍傷死亡，分別是49歲的傑勒爾（Jaleel）與23歲的納辛（Nausheen）。警察局長哈薩（P S Harsha）向媒體表示，警察是為了自衛才被迫開槍，他們也有20名同仁身受重傷，當地已經實施宵禁，直到20日午夜才會結束。北方邦勒克瑙（Lucknow）的示威者韋克爾（Mohd Wakeel）也中彈身亡，警方稱與韋克爾的死亡無關，但會展開調查。

▲印度德里民眾持續走上街頭抗議新法，部分地區網路被切斷。（圖／路透）



據了解，印度反對《公民身分修正法》示威仍在全國蔓延，北方邦、卡納塔卡邦、中央邦（Madhya Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）與古吉拉特邦（Gujarat）於19日都舉行一整天的抗議，部分地區傳出暴力事件，全國數百人遭拘留，包括大學生、議員、反對黨政治人物與社會運動人士等等，當局在部分地區啟動第144條法令（Section 144），禁止4人以上集會，切斷德里、阿薩姆邦與東北地區等地方的手機訊號、語音通話與網路服務。

▲▼印度昌迪加爾（Chandigarh）民眾19日抗議，反對《公民分身修正法》（CAA）。（圖／路透）

北方邦首席部長阿迪亞那斯（Yogi Adityanath）對此表示，「人們不能以抗議之名沉溺在暴力之中，我們將會採取嚴厲措施對抗。」被拘留的印度共產黨（CPI）黨魁亞秋里（Sitaram Yechury）說，「印度今天成為全世界最大的網路切斷地區，非常羞恥。這比緊急狀態更糟糕。」



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