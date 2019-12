老婦冰箱挖出「冰封10年丈夫屍體」！他留遺書：妻不須為我的死亡負責

▲美國猶他州一名男子去世,遺體被存放在太太的冰箱裡10年以上。(示意圖/CFP)

記者吳美依/綜合外電報導

美國猶他州的75歲老婦人珍妮(Jeanne Souron-Mathers)被發現在家自然死亡,警方上門時,卻在冰箱中發現她老公保羅(Paul Mathers)的遺體,經評估已被冰封10年以上。根據本周釋出的搜索令,男子生前曾寫信交代,「老婆不需要為我的死亡負責」並得到公證。警長漢森(Jeremy Hansen)說,目前仍在調查相關財政與病史紀錄。

CNN報導,檢調單位透露,珍妮11月22日被發現在家中自然死亡,冰箱裡竟藏著老公的遺體,冰封至少10年。根據本周釋出的搜索令,警方進入房屋搜索時,發現保羅生前親手在信紙寫下「老婆不需要為我的死亡負責。」

