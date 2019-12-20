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老婦冰箱挖出「冰封10年丈夫屍體」！他留遺書：妻不須為我的死亡負責

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▲▼冰箱，冷凍。（圖／CFP）

▲美國猶他州一名男子去世，遺體被存放在太太的冰箱裡10年以上。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

美國猶他州的75歲老婦人珍妮（Jeanne Souron-Mathers）被發現在家自然死亡，警方上門時，卻在冰箱中發現她老公保羅（Paul Mathers）的遺體，經評估已被冰封10年以上。根據本周釋出的搜索令，男子生前曾寫信交代，「老婆不需要為我的死亡負責」並得到公證。警長漢森（Jeremy Hansen）說，目前仍在調查相關財政與病史紀錄。

CNN報導，檢調單位透露，珍妮11月22日被發現在家中自然死亡，冰箱裡竟藏著老公的遺體，冰封至少10年。根據本周釋出的搜索令，警方進入房屋搜索時，發現保羅生前親手在信紙寫下「老婆不需要為我的死亡負責。」

圖埃勒（Tooele）警長漢森提到，由於這一封信上2008年12月獲得公證，同仁們循線找到公證人，「但她說沒有閱讀過那一封信，只是蓋章。」

根據鹽湖城論壇（The Salt Lake Tribune），58歲的保羅被診斷出罹患「絕症」，一直在當地退伍軍人醫療中心接受治療，2009年2月4日最後一次被目擊，此後就失去蹤影。檢調單位相信，男子在2009年2月4日至3月8日之間去世。

警長漢森表示，已經提出傳票調閱病史與財政紀錄，目前仍在等待當中，也要釐清當事人死後，退伍軍人事務部（Veterans Affairs）與社會安全局（Social Security Administration）是否仍持續每月匯入補助金。

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