立法禁止國中、國小生在校內用手機　劉宥彤：怕成癮就別買給孩子





▲劉宥彤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

法國2018年明定，全國禁止國中、國小學生在校園內使用手機、平板電腦、智慧型手錶等擁有上網功能的電子產品。親民黨不分區立委候選人劉宥彤22日出席座談會時坦言，她認同用法律形式禁止國中、國小生在校內使用手機。

全國及全區家長、教育團體22日晚上舉辦「2019全國家長與總統候選人有約－教育座談會」，國民黨由副總統候選人張善政出席，民進黨由教育部政次范巽綠代表，親民黨則是派出劉宥彤。

活動一開始，親民黨總統候選人宋楚瑜自拍影片提到，他對於教育非常重視，如果當選的話，會做四件大事，第一，增加教育預算；第二，重視教育制度變革，例如108課綱，不會再把老師、家長、學生當「白老鼠」；第三，把教育向下扎根，重視大班、中班、小班等幼兒教育；第四，重視校園安全，包括吸毒、販毒等問題。

現場不少人拋出現在教育狀況，例如有國中、國小生在校園內使用智慧型手機，導致注意力不集中，然而法國已禁止學童在校內用手機。對此，劉宥彤回應，認同用法律形式，禁止國中、國小生在學校使用智慧型手機。

劉宥彤也於23日在臉書上提出，雖然身在創業圈，也經常接觸第一線的新科技，但不得不說工具的便利也造成危機。很怕每次去餐廳的時候，父母為了能專心用餐，就用一台I Pad轉移小孩的注意力，看似便利的背後，也讓孩子喪失學習與人互動的機會。而勢必會越來越科技化的未來，擁有溫度和溝通的能力，反而會是未來的競爭優勢。

劉宥彤建議，擔憂孩子會「手機成癮」的家長們效法，「一開始就別買手機給孩子吧」。

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