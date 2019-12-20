美眾院「壓倒性支持」通過《美墨加協議》　估創1.2兆經濟利益

▲美國眾議院12月19日以壓倒性支持的票數通過《美墨加協議》（USMCA）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院18日表決通過總統彈劾條款，今（19日）以「壓倒性」的支持票數通過川普提出的《美墨加協議》（USMCA），估計可為國家帶來1.2兆經濟利益。協議，開啟了美國酪農、畜牧業的加拿大市場，汽車工業與勞動標準也有所提升。眾院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）認為，黨內議員們「努力要求總統為濫用職權的行為負責，但仍努力兌現對於美國人民的承諾，關注經濟機會。」

▲美國眾議院通過《美墨加協議》（USMCA），用以取代《北美自由貿易協議》。（圖／路透）

根據CNBC報導，眾院19日以385票贊成、41票反對的「壓倒性支持」通過《美墨加協議》，取代川普批評是「災難」的《北美自由貿易協議》（NAFTA），預估為美國帶來1.2兆美元的利潤，法案已被提交到參議院，預計明年1月審理。

▲眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）提到，議員們專注彈劾案的同時，也關注美國經濟機會。（圖／達志影像／美聯社）

眾院民主黨領袖霍耶爾指出，「今天的投票是一個提醒，即使眾議院努力要求總統為濫用職權的行為負責，但仍努力兌現對於美國人民的承諾，關注經濟機會。」美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，此協議是「有史以來第一個由勞工、農民、共和黨、民主黨、商業與農業團體、勞工組織等等組成的貿易聯盟。」

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，《美墨加協議》至少可為美國增加0.5％的GDP。（圖／路透社）

《福斯新聞》報導，民主黨把持的眾院、川普政府都指出，《美墨加協議》能夠帶來1.2兆經濟利益。商務部長羅斯（Wilbur Ross）引用美國國際貿易委員會（USITC）數據表示，協議預估可創造17.6萬個工作機會，向美國汽車產業注入340億美元。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說，協議至少可以為美國增加0.5％的GDP。

據了解，《美墨加協議》規定，75％汽車零件必須在美國、加拿大與墨西哥製造，避免關稅，也打開了美國乳製品、家禽通往加拿大的市場，要求更多比例的汽車零件製工時薪達到16美元（大約新台幣482元）。民主黨支持加強勞動標準執法力道，認為此舉可阻止工作機會外包到墨西哥，但部分議員與工會對此抱持疑慮。

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