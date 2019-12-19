父20年前打造陶博館！蘇巧慧推動更新：鶯歌「文藝復興」

▲蘇巧慧19日提出政見，要讓陶瓷博物館好好更新，帶動鶯歌文藝復興。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

新北市立法委員蘇巧慧19日早上來到鶯歌陶瓷博物館前的路口，熱情地與選民說早安。她表示，父親蘇貞昌20年前擔任台北縣長時，一手打造了陶博館，如今已爭取到相關經費，希望能夠好好更新館內設備，「再現風華，帶動鶯歌文藝復興。」

【 #巧敖早直播】早安！歷經昨天整天車隊掃街，第１名立委的1號蘇巧慧，又來到 #鶯歌 #陶瓷博物館 前路口來向大家道早安囉！ 鶯歌陶博館，過去就是由 蘇貞昌 院長擔任台北縣長時一手打造，二十年後，我也很高興我有這個機會，能為陶博館爭取到設備更新經費，準備要讓陶博館再現風華，帶動鶯歌文藝復興。 歡迎你加入直播，1起來挺會做事的立委！ #1號蘇巧慧 #1定留國會 由蘇巧慧發佈於 2019年12月18日 星期三

蘇巧慧與競選團隊19日早上來到陶博館前，與路過的選民熱情打招呼，同時在臉書上直播，貼文中指出，行政院長蘇貞昌20年前擔任台北縣長時，一手打造陶博館，她如今也爭取到設備更新的經費，「準備要讓陶博館再現風華，帶動鶯歌文藝復興」，呼籲大家「加入直播，1起來挺會做事的立委！」

▲國民黨候選人黃志雄抽到2號，18日在選區展開車隊掃街造勢。（圖／翻攝Facebook／黃志雄＆洪佳君）

▲中華照生黨候選人徐金菊抽到3號，也在臉書公布消息。（圖／翻攝Facebook／照生會愛心大使徐金菊）

第10屆區域立法委員昨（18日）舉行號次抽籤，蘇巧慧抽中1號，接著展開一整天的掃街行程，高喊「1同挺巧慧留國會。」同為新北市第五選區的國民黨候選人黃志雄抽到2號之後，也出動車隊，沿途向選民揮手，提出「2020選2號韓國瑜、2號黃志雄，2人同心，齊力斷金」的口號。中華照生黨候選人徐金菊抽到3號，發文表示，「人民的靠山，毛孩的靠山。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！