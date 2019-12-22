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揭密英國王室傳統！家族同堂做聖誕布丁　柯基犬、小皇冠成裝飾亮點

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▲▼英國王室做聖誕節布丁。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

▲英國王室家族四代同堂，一起做聖誕節布丁。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

記者林瑩真／綜合外電報導

聖誕節將至，英國王室也準備傳統佳餚、聖誕布丁等，家族四代難得同堂，一起歡度聖誕節。白金漢宮22日公開了照片，可以看到威廉王子帶著兒子喬治王子做聖誕布丁，爺爺威爾斯親王也伸手幫忙，曾祖母英國女王伊麗莎白二世則微笑看著。

綜合外媒報導，為了幫助慈善組織「英國皇家軍團」（The Royal British Legion）的耶誕活動，英國王室邀請慈善組織代表，一同在白金漢宮製作聖誕布丁，也難得將英國王室四代同堂的畫面給捕捉下來。

有趣的是，在四人身後的聖誕樹同樣引人注目，因為掛在聖誕樹上的並非普通裝飾物，仔細一看就能發現有小王冠、小王座，甚至是女王喜歡的柯基犬，完全是按照女王的喜好、身分所布置的。

根據傳統，英國王室通常會聚集到位於諾福克郡（Norfolk）私人的鄉村別墅桑德令罕府（Sandringham House）度過聖誕假期。一家人從早上開始，會參加教堂禮拜、午餐、散步及遊戲，最後是團聚的晚餐及令人期待的禮物。

所謂的聖誕布丁，是以果乾、堅果、白蘭地等製成，口感類似蛋糕，一般家庭會在11月底的「攪拌星期日」製作，等待聖誕節再享用，甚至有家庭會提前一年做好「慢慢熟成」。

另外，女王每年都會自掏腰包，購買約1500份聖誕布丁送給白金漢宮的員工們，並附上女王及菲立普親王的問候卡片，這也是女王從祖父喬治五世、父親喬治六世所延續下來的傳統。

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