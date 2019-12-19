「謎樣煙火盒」突滑到腳邊引爆狂射210發！他在家吃飯遭活活炸死

▲英國伯明罕56歲男子尼柯爾斯（左）在自家（右示意圖）被煙火炸死。（圖／West Midlands Police、免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國伯明罕（Birmingham）發生一起殘忍案件，56歲的尼柯爾斯（Anthony Nicholls）與女友瓊斯（Maria Jones）在家裡享用中國菜外帶，突然有人踹開大門，把一盒發出嘶嘶聲、冒出濃煙的煙火盒丟進來。他眼看盒子滑到腳邊，瞬間射出210發煙火，首當即衝地被炸傷，送醫治療5天以後仍因灼傷、吸入濃煙不治身亡。據了解，警方仍在追捕嫌犯。

Awful 由 Metro 發佈於 2019年12月18日 星期三

根據法庭文件，尼柯爾斯2017年11月2日與女友在家吃著中國菜外帶，大門卻突然被踹開，一個「發出嘶嘶聲與濃煙」的煙火盒也被丟進來，一路從走廊滑進客廳，停在他的腳邊，瞬間引爆，射出210發煙火。兩人負傷逃到二樓臥室，但樓下已經燒起熊熊烈火，他們因此受困。

Metro於17日報導，目擊者出庭時表示，尼柯爾斯對著外頭大喊「救救我，這裡起火了！」，不久後被4名消防員從窗戶拉出。男子嚴重灼傷，緊急送往醫院治療，5天之後不治身亡。瓊斯受困時非常驚慌，為了求生從二樓跳下，摔斷了一條腿。據了解，她挺過這一場意外，之後因其他原因過世，來不及出席聽證會。

▲警方釋出類似於涉案武器的煙火相片。（圖／West Midlands Police）



BBC報導，助理法醫班尼特（James Bennett）說，男子遭遇蓄意點燃的煙火攻擊死亡。偵查警長赫林（James Herring）表示，案發前幾天，死者的住家才莫名被破壞，監視器畫面也拍攝到，3名嫌犯在縱火前後進出尼柯爾斯的住宅，其中一人明顯帶著大型物件。他認為，那個煙火盒幾乎達到「工業規模」等級。

根據西米德蘭茲郡警察局（West Midlands Police ），調查啟動以後，曾有6人被拘留又獲釋，目前仍沒有人受到指控。警長赫林表示，「現場調查仍在進行當中，我們依然積極尋找涉入這起謀殺案的人。」



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