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筆電插漏電插座！英女觸電「左手像在滾燙油裡」　痛一年染敗血症截肢

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▲▼觸電截肢，Jue Snell。（圖／翻攝自Facebook／Jue Snell）

▲史內兒現在到處演講，推廣殘疾人的美。（圖／翻攝自Facebook／Jue Snell）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國柴郡（Cheshire）諾斯維奇（Northwich）一名40歲婦人史內兒（Jue Snell）因為使用筆記型電腦充電，卻不慎插到故障插座，觸電被緊急送醫，不僅對她造成長達12個月的痛苦，最後還必須將左手截肢。

綜合外媒報導，史內兒表示，5年前她拿著筆電充電，沒想到才剛插入插頭，手就感受到一陣疼痛與麻痺，並且手被「黏住」抽不開，接著全身感到刺痛，開始嘔吐，她很快就被送到醫院，才發現自己觸電。

但史內兒的惡夢沒有結束，她隨後被診斷罹患了「複雜性局部疼痛症候群」（Complex Regional Pain Syndrome, CRPS），必須接受手術以及一週3至4次的復健。

更慘的是，一年後，史內兒的左手麻痺到完全失去知覺，「我總是覺得左手像泡在滾燙的油裡，若暴露在寒冷的狀態下，我就覺得手像在碎玻璃裡一樣」，同時史內兒還斷斷續續發著嚴重高燒，被確診是敗血症，為了確保她的性命，史內兒最後截肢了她的左前臂。

史內兒說，截肢後的現實讓她感覺失去了自己的身分，她不能像以前一樣獨立完成工作，「我患有創傷後壓力症候群（PTSD），只要壓力一大，我的身體就會停止運轉，每一種情況都導致我恐慌發作」。

史內兒將自己的兩個孩子視為堅持下去的勇氣，她開始走出截肢陰影，甚至成為一家殘疾模特經紀公司的模特兒，登上《Diversity》雜誌，並到處演說，積極推廣「殘疾人之美」。史內兒相信，殘疾是會持續影響一個人每一天，但只要有正確思維，殘疾者可以做想做的任何事。

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