小媽媽最年幼僅11歲！聯合國維和部隊傳「海地留下數百私生子」

▲聯合國「海地穩定特派團」（Minustah）維安部隊在海地首都太子港（Port-au-Prince）執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國「海地穩定特派團」（Minustah）於2004年至2007年駐紮當地，維持政局與社會穩定。最新研究指出，其維安部隊提供少量金錢與食物，與當地貧窮女性發生性關係，其中許多對象未成年，最年幼的只有11歲。他們離開以後，留下數百名子女，海地的母親們卻只能獨自面對貧困與社會對於單親媽媽的汙名化。聯合國先前已承認類似指控，如今強調，會嚴肅看待問題，「打擊維和部隊犯下的的性剝削與虐待，是秘書長古特瑞斯（António Guterres）的第一優先任務。」

研究指出，「海地穩定特派團」的維安部隊提供少量金錢與食物，與貧窮女性發生性關係，最年幼的對象是11歲小女孩，其中，大多數女性被獨自留在家鄉撫養小孩，「陷入悲慘之中」。文中引述一名當地人的說法，「他們在妳的手裡放幾枚硬幣，就能讓妳生孩子。」有些母親認為遭遇性暴力，有些認為關係的開始與結束都是雙方同意的，有些暗示稍微受到強迫。

▲學者採訪當地人之後發現，維和人員與貧窮女性發生性關係的現象被認為很普遍。圖為一名海地母親帶著孩子。（圖／路透）

學者們2017年採訪居住在聯合國基地附近的2500名當地人，蒐集265篇「私生子」的故事，雖然沒有確切估算母親與孩子的人數，但發現維和部隊的「父親」至少來自13個國家，大多是巴西與烏拉圭。報告中提到，新聞機構多年來都有類似報導，當地人、法律專家與救援人員也指出，這個現象一直以來都很普遍，但聯合國從來沒有伸出援手。

根據《紐約時報》報導，聯合國維和行動部（DPO）表示，非常嚴肅看待研究提出的問題，「打擊維和部隊犯下的的性剝削與虐待，是秘書長古特瑞的第一優先任務」，但也指出「自從2013年起，指控的數量整體而言是下降的。」據了解，聯合國曾承認，海地有超過100名來自斯里蘭卡的維和人員涉嫌兒童性剝削，但成員只被遣送回國，沒有受到懲罰。

▲聯合國「海地穩定特派團」（Minustah）於2017年10月16日舉辦典禮。（圖／達志影像／美聯社）

這一份研究由英國伯明罕大學教授李莎賓（Sabine Lee）與加拿大皇后大學臨床科學家貝特爾（Susan Bertels）完成，她們17日將成果發布在學術網站《對話》（The Conversation）。李莎賓指出，「這不僅僅是聯合國的問題，也是巴西或烏拉圭的軍事問題，雖然聯合國還沒找到方法，讓會員國的部隊承擔責任。」

海地「國際律師辦公室」透露，將代表10名自稱孩子生父的維和人員提起親子鑑定訴訟，其法律主管辛吉（Sienna Merope-Synge）說，他們2016年就曾為此找上聯合國，希望為母親們尋求撫養孩子的支援，但沒有獲得回應，「聯合國必須更加積極、主動，不該由海地農村女性對烏拉圭男性尋求跨國動作。」



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