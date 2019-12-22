韓國瑜底氣十足！地方人士：2020是「庶民藍」與「權貴綠」之爭

▲挺韓大遊行人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／高雄報導

民進黨立委管碧玲日前一句「高雄人對不起台灣」在基層引發一片譁然。高雄地方人士分析，這次挺韓人數高達35萬，支持者一路從捷運站蔓延到會場，除了代表韓國瑜底氣十足外，同時也顯見高雄市民對民進黨的怨氣未消，「2020年是『庶民藍』與『權貴綠』之爭」。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜在去年九合一地方選舉，以89萬票擊敗民進黨候選人陳其邁的74萬票，成功翻轉綠營執政20年的高雄。未料，僅一年光景，韓國瑜就因為投入國民黨內初選，民調直直落，甚至有可能面臨被罷免的危機。

究竟韓國瑜為何就職市長不到一年投入總統選戰，親韓人士透露，韓國瑜上任後，發現財政危機比想像中嚴重，原本想靠一己之力讓高雄脫困，但中央所作所為都是跟韓國瑜做對，加上前朝人馬也伺機而動，讓韓國瑜腹背受敵。

高雄市副市長李四川日前接受媒體專訪時就直言，若真的要建設高雄市，中央不給錢，「你就是躺在那裡」，這是韓國瑜選總統的重要原因。台北市長柯文哲日前也透露，因為陳菊任內高雄市負債3000億，所以韓國瑜選擇落跑。

▲韓國瑜vs.陳菊政績比一比。（圖／取自高雄副市長葉匡時臉書）

不論韓國瑜選總統真實原因為何，市民的感受最為關鍵。地方人士表示，在高雄市尚未有一番新氣象的情況下，韓國瑜就請假長達3個月選總統，這是對韓國瑜最大扣分之處。

地方人士說，雖然韓國瑜負面新聞不斷，但至少在財政上的付出絕對比民進黨多，這次有35萬人站出來挺韓，人潮多到如同跨年一般，高鐵、火車、捷運站滿滿都是支持者，代表韓國瑜底氣十足，同時也顯見高雄人對民進黨的怨氣未消。

「2020年是『庶民藍』與『權貴綠』之爭」，地方人士表示，新北市長朱立倫、國民黨副總統參選人張善政帶頭走在挺韓遊行最前端，象徵「知識藍」也在街頭挺韓；另一方面，國民黨輪為在野後，已經擺脫威權、黨產等負面形象，反觀民進黨執政後的吃相難看，兩黨的形象翻轉。

地方人士分析，台灣長期以來重北輕南，南部人相當在意的經濟發展，如果不是韓國瑜當市長，蔡英文會刻意南下高雄宣布政策嗎？民進黨已經完全脫離基層，要搞懂這才是為什麼每次韓國瑜造勢場合每次都滿場的原因。

▼挺韓大遊行人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）