藍白候選人夾殺！余天趕造勢「捍衛三重鐵票倉」　李翁月娥深根基層搶票

▲余天合體林昶佐現身「台灣大凱旋」造勢大會。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

新北市第3選區（三重）立委選情激烈，民進黨候選人余天21日還出席「台灣大凱旋」造勢晚會，合體立委林昶佐大玩搖滾，現場氣氛瞬間衝到最高點，他也向台下支持者喊話，1月11日年輕人一定要站出來投票，「有人要把我們台灣分裂掉，這種黨要唾棄他好不好！」

余天緊接著22日晚上6時要舉辦造勢，位在三重區自強路和福隆路街口，將會邀請到副總統候選人賴清德、護國保台助選團總團長游錫堃、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉，以及民進黨副祕書長林飛帆幾位大咖出席，就連藝人好友張秀卿與郭子乾也會到場炒熱氣氛。

▲李旻蔚在三重實力不容小覷。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



據了解，三重區長久以來都被視為綠營鐵票倉，不過，這次立委選舉面臨到藍白圍攻，一邊是民進黨籍新北市議員李余典的女兒李旻蔚，一邊是深根基層選民的李翁月娥，在兩位女性的夾殺下，綠營可能會面臨到選票被瓜分問題。

民眾黨的李旻蔚有穩固政治基礎，曾在爸爸身邊擔任9年的助手，祖父和母親也都參與過政治，在三重區頗具影響力，再加上有民眾黨主席柯文哲的力挺，政治實力不容小覷。

▲三蘆地區不少居民都是李翁月娥的支持者。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥更是在地方服務了30年，很多人認為她的主力在蘆洲，事實上，三重居民對她也不陌生，腳踏實地、深根基層的作風為她在三蘆地區累積大票支持者，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜也都曾現身站台，大讚她是個認真為民服務的候選人。

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