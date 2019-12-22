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時力娘子軍「狹路相逢」張善政　街頭高喊：92不能投、下架吳斯懷

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▲黃捷、高鈺婷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲時代力量出動娘子軍與高鈺婷一起在街頭宣講。（圖／時代力量新竹黨部提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷22日邀請同黨籍高雄市議員黃捷前來新竹市街頭宣講，廣受年輕選民歡迎，現場合照加油人潮絡繹不絕。黃捷表示，高鈺婷不僅具科技專業，提出具體防範中共滲透台灣科技業的政見，同時她也是兩個小孩的媽媽，提出減輕年輕人托育、住宅負擔的解方，她相信高鈺婷是最能守護台灣的候選人，現在高鈺婷正處在最關鍵時刻，她呼籲新竹市民共同支持高鈺婷。兩人在現場高呼「56不能亡！」的口號，呼籲新竹市民支持5號高鈺婷、6號時代力量。

▲黃捷、高鈺婷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲時力高喊「56不能亡！」。

高鈺婷表示，很感謝黃捷特地北上新竹相挺。21日高雄街頭有數十萬人上街罷韓，讓她看了感觸很深。事實上，2018年11月24日從地方大選到公投結果，看見保守勢力的反撲，正是促使她出來參選的最重要動力。2019年的大選非常關鍵，必須有更多人挺身而出，守護這個國家。

▲黃捷、高鈺婷。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對新竹市國民黨立委候選人鄭正鈐22日邀請張善政來談「科技政策」，高鈺婷怒批，她從參選之初就明確指出，台灣高科技產業目前面臨中資非常大的威脅，過去不但有違法中資在台灣設立研發中心，挖角台灣人才、偷竊台灣的核心技術，這已經不只是商業利益，更是涉及國家安全的危機，為此，她也明確提出推動「經濟間諜法」來因應，但國民黨候選人鄭正鈐及張善政卻始終避談中國威脅，甚至持續杯葛「反滲透法」或「中共代理人法」立法，令人相當憤怒。

高鈺婷與黃捷宣講過程中也恰巧遇到張善政掃街車隊，兩人與志工共同對車隊呼喊「92不能投、下架吳斯懷」口號。

黃捷表示，時代力量2019年在全台各地及不分區名單都提出非常多優秀候選人，包括高鈺婷具備科技專業、明確提出防範中資滲透台灣科技業的做法，同時也深刻理解年輕爸媽的托育、住宅負擔，她相信高鈺婷是最有能力代表新竹、守護台灣的人選。目前高鈺婷正處在最關鍵時刻，她也要呼籲新竹市民共同支持，讓高鈺婷順利前進立法院。

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