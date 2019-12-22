張善政談科學工業園區管理條例　痛批民進黨玩文字遊戲

▲張善政22日前往新竹陪同鄭正鈐掃街拜票。（圖／中國國民黨新竹黨部提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨副總統候選人張善政22日前往新竹市，與立委候選人鄭正鈐暢談科技政策，並在鄭正鈐陪同下車隊掃街，赴城隍廟宣誓。鄭正鈐提到，2018年三月行政院將《科學工業園區設置管理條例》移除「工業」二字，宣告了科學工業園區的轉型趨勢，張善政對此表示，國內工業製造業需要耗費大量水電，須思考繼續轉換提升，加重研究發展，尖端留在國內發展，爭取更多研發比重，張善政認為民進黨只是在玩文字遊戲，名字改了，沒看到實質內容。張善政舉例在科技部長任內，外資ARM設計晶片在台灣成立研發中心，這就是一個很好的機會，在台灣設立研發中心，設計完成後授權別人，收取更高的權利金，廠商可以參考。

前省主席林政則市長與張善政在行政院共事過，讚揚張善政對高科技、長照的了解，非常肯定張善政能幫忙韓國瑜總統帶領國家。同時，林政則主席也呼籲鄉親，支持鄭正鈐進入立法院協助國政。

張善政來到新竹市表示，看到鄭正鈐背心有正能量，讓他想到民進黨用1450網軍到處抹黑，甚至楊蕙如案，沒能讓民進黨網軍收斂。對此，鄭正鈐也提到，臉書無預警下架韓國瑜社團、粉專，張善政認為，民進黨政府對台灣臉書有影響力，像農委會花了1450推動網軍，加上楊蕙如，實在無下限，上任後一定要想辦法。

黃美慧議員關注科學園區廠商，是否被紅色供應鏈取代。對此張善政認為，科技是國際化的，政府要增強產業競爭力，協助台灣產業的薪水付的更高，在國際上更有競爭力。黃美慧也提到，目前民進黨推動反滲透法，讓台商家人鄉親擔心，張善政回應表示，一定要讓鄭正鈐進到立法院，推動對台灣有利的法案。

發言人陳啓源議員提到，科學園區的廠商需要水電，公投過了以核養綠，民進黨不做，用兩兆以上投資風電，是緩不濟急，讓園區廠商很憂心，希望像擔任過科技部長、外商高層的張善政這樣更有能力的人來領導。

鄭正鈐提到張善政，曾經任職google亞洲雲端資料中心主管，也擔任過高速電腦中心主任，上任後如何引進外資外商？張善政回應表示，台灣法規不友善，來一個主管，可以帶動20個本地就業機會。法規要鬆綁，台灣很有機會。外資來台灣競爭人才，薪水就會水漲船高，台灣的薪資水準也就提高了。對於鄭正鈐提到，爭取知識藍、經濟藍的看法，張善政表示，認識很多科學園區廠商，擔心蔡政府綠色恐怖、查水錶，讓他們對民進黨沒有期待，張善政更有把握科學園區會支持韓國瑜。

李國璋議員是清華的EMBA，主張透過大數據分析來做長照，2008藍綠對於長照各有主張，國民黨長照是主張保險的方式，最近工商時報也呼籲蔡總統長照要用保險形式。張善政認為，目前民進黨長照是一種撒錢的方式，而且八成是來自菸捐，形成了人民用抽煙養長照的現象。張善政主張，將地方政府長照人口的數據資料基礎建設做好，用大數據落實長照保險。

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