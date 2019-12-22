影／韓國瑜怒嗆名嘴：網軍殺死外交官一句都不敢吭！只攻擊我岳父跟老婆

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日指出，民進黨買媒體、養網軍用這種邪門歪道手段贏得政權，選舉的過程是用「卑鄙」兩個字。政論節目上的名嘴們，對於楊蕙如操作網軍風向，逼死優秀外交官，名嘴一個字、一句話都不敢吭，只罵韓國瑜的岳父、老婆跟女兒。

▲韓國瑜雙北傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜說，必須要求民進黨交出成績單，但是民進黨執政後，今年台灣4萬家公司倒閉，外交內政都動蕩不安、交不出成績單，課綱讓爸媽不知道怎麼教導孩子。他們交不出成績單，就只好抹黑對手，先買媒體，再養網軍，甚至殺死外交官，這樣的政府如果連任，不是靠亮眼的成績，是靠骯髒的手段。

他說，假設把時間往後推四年，以後周邊國家、華人圈怎麼看台灣人的民主，每天晚上打開電視，10台有9台在罵韓國瑜，政論節目上男的穿得衣冠楚楚、女的打扮得漂漂亮亮，全部一開口卻都只會抹黑韓國瑜，即使民進黨發生楊蕙如事件，網軍都殺死外交官了，這些名嘴一個字、一句話都不敢吭，只罵韓國瑜的岳父、老婆、女兒。

韓國瑜在雙北的傾聽之旅中連跑10站，他在各場致詞中不斷說「冬至到了，陽氣來了，所有的陰氣都離我們遠去」再過一陣子就是「三陽開泰」春節就近了，從今天開始，美好的、陽光的、正派的氣氛籠罩台澎金馬，鼓勵他的選民。

另外，他重申要恢復特偵組，表示院長級、副院長級的人，如果貪污，特偵組一定嚴查嚴辦，國家權利越大的人越要接受嚴格監督，這是民主國家的最重要的防禦機制，為什麼民進黨一上任，就先廢特偵組？

他指出，如果有機會為人民服務，他一上任就立即恢復特偵組，嚴辦貪污！並諷刺民進黨要賺大錢去開公司、當商人」民進黨執政之後卻開政府賺大錢，完全搞貪污舞弊，有了權利就滿腦子吃香喝辣，哪有這種事情！