Siri關鬧鐘「10分鐘1次」全乖乖唸完　過程超吐血...網笑：手動早弄好了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「嘿~Siri！」許多蘋果用戶現在越來越依賴Siri，不管撥打電話、設定行事曆，還是查詢資料，只要開口就輕鬆搞定。一名女網友日前看見男友請Siri關閉鬧鐘設定，沒想到過程超曲折，讓她笑到不行。

女網友在PTT說道，男友周末都有習慣，會將所有鬧鐘設定全關閉，這回他懶得動手，直接請Siri代勞，說是「關掉明天的鬧鐘。」怎料，Siri無奈回應，「很抱歉，無法指定特定日。」

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聞言，男友只好籠統地說關掉鬧鐘，結果Siri立刻表示，「好的，請問你想關掉哪一個呢？7：30的鬧鐘、7：40的鬧鐘、7：50的鬧鐘、8：00的鬧鐘、8：10的鬧鐘、8：20的鬧鐘、8：30的鬧鐘，或是全部。」

▲手動應該比較快一點XDD。（圖／翻攝自PTT）

就這樣，Siri乖乖唸完「每10分鐘1次」的鬧鐘設定，結果男友回答全部，Siri竟突然秀逗，直呼「好的，已全部幫你開啟。」這讓男友差點吐血，好在後來說「關閉所有鬧鐘」，才終於搞定，但男友也十分不解，「為什麼剛剛那樣不行？」

對此，鄉民紛紛笑回，「對話的時間好像手動都關好了XDDD」、「笨點是鬧鐘沒設定僅在工作日嗎哈哈」、「至少我手上這支古老的6 plus就可以了」、「喜瑞兒：玩主人真好玩」。

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