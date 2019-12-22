聊天突然「擔哇幾刀估啊」同學狂笑！他曝意思　急問卦：北部人不懂嗎

▲原PO說同學聽不懂「幾刀估啊」是什麼。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT發文，文中表示他是台南人，大學時有一次跟同學講話，他要說「等我一下子」的時候，用台語講「擔哇幾刀估啊」。結果同學聽不懂，一直狂笑「蝦咪？幾刀估？」讓原PO很納悶，因為這句話他從小就這樣說，忍不住問卦「北部人聽不懂 『幾刀估啊』？」。而意思曝光後，也意外引發網友熱論。

這位網友日前在PTT的Gossiping板上問卦，說當時講了「幾刀估啊」，結果同學就狂笑，「我說『幾刀估啊』就是一下子一會兒的意思啊！我們從小就這麼說」、「但他還是覺得很好笑，一直狂笑……」原PO接著透露同學是宜蘭人，並問「北部人真的不懂『幾刀估啊』嗎？」

請繼續往下閱讀...

最後附上itaigi的網址，證明「一下子」真的有「幾刀估啊（一觸久仔）」的唸法。不過留言處也說，他的唸法有一點錯誤，應該是「幾踏估啊」，但從小到大，家人都這樣講。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO問卦「北部人聽不懂 『幾刀估啊』？」（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，不少人也是第一次聽到，「我是台南人，可是我也沒聽過，我都是說幾欸啊」、「哪來的……我宜蘭都説單哇『幾勒』」、「高雄人自認台語還可以，但真的聽某。」還有網友說「幾刀是海口音？只有聽過幾搭咕啊」、「聽過，台中，但會不會是你發音不標準XD」。

就有人留言表示，「也是有聽過『幾ˇ席ˊ啊ˋ』的」、「這個輸胎破了幾時可以補好？『幾搭估辣就好啊』（一會就好）」、「族群習慣差別，常用的語詞也不同」、「這純粹是地方習慣不同而已」、「沒聽過的是多年輕？這個說法明明就有」、「幾搭估啊是指形容時間長短，那個黑影『幾搭顧啊』丟謀企，沒聽過的是台語不好。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！