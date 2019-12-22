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妃妃姐姐展現黃金右腳　陳亭妃與小朋友一起過聖誕

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▲立委陳亭妃舉辦「聖誕親子足球派對」，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃舉辦「聖誕親子足球派對」，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃舉辦一系列「妃妃姐姐親子活動」，22日上午首度在元寶桂花公園推出以足球為主題的「聖誕親子足球派對」，現場除了有以足球運動設計的關卡以外，還有足球氣墊專區，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。

▲立委陳亭妃舉辦「聖誕親子足球派對」，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃及妹妹市議員陳怡珍更以氣墊組成的瘋狂泡泡足球來開球，象徵聖誕足球派對正式開打，雙姝身著巨型足球氣墊，在草地上碰撞的模樣，十分逗趣，參加的民眾紛紛驚呼：「沒有看過這麼可愛的妃妃姐姐，實在好親切！」。

▲立委陳亭妃舉辦「聖誕親子足球派對」，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃與陳怡珍完全沒有政治人物的架子，甚至與小朋友組隊，在足球氣墊專區比賽，一攻一守、揮汗如雨，為了賣力踢球，在氣墊上跌倒也不在乎。加上適逢下週聖誕節慶，陳亭妃扮成可愛的聖誕姐姐，穿梭在各關卡間到處發送糖果與橡皮擦，被孩子們圍成一團，現場氣氛歡樂又刺激。家長們頻詢問下一場何時再舉辦，這類活動非常有教育意義，完全是不一樣的體驗。

▲立委陳亭妃舉辦「聖誕親子足球派對」，新奇好玩、趣味十足，吸引上千位民眾攜家帶眷前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃表示，今日首度推出以足球為主題的「聖誕親子足球派對」，除了讓小朋友們利用各種足球闖關遊戲訓練協調能力及強健肌肉之外，在闖關完成後，還可兌換「妃妃姐姐聖誕魔法盒」，內裝4種口味的香蕉酥、 龍眼酥、 芒果酥、 鳳梨酥，都是台南在地的水果，吃得到果肉，不僅滿足口腹之慾，也是營養滿分，在維持健康之餘更能推廣農業。而22日的足球氣墊比賽也是自己的初體驗，在陽光下完全沉浸在與小朋友踢球的樂趣之中，忘卻一切煩惱，這就是戶外運動的益處，以後會經常舉辦各類不同主題的戶外親子活動，打造另類公民政治，讓政策融入家庭。

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