競選總部成立！吳秉叡「邀賴清德助陣」直播搶票　陳明義喊話：用行動搏支持

▲吳秉叡用政績說服選民。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



記者黃可昀／綜合報導

選舉倒數三周，各區立委候選人都在加快腳步拉票！新北市第4選區（新莊區）民進黨候選人吳秉叡22日舉辦造勢，下午2時30分在福營國中風雨操場進行「南新莊競選總部成立大會」，同步在臉書直播，讓無法到場的支持者也能同時觀看。

副總統陳建仁與副總統候選人賴清德，22日上午和雙北的立委候選人進行車隊大掃街，緊接著下午就到新莊替吳秉叡站台，行政院院長蘇貞昌也到場助陣。吳秉叡近日來頻繁更新臉書動態，端出任內的各項政績，希望用成績單來說服鄉親，他21日在臉書表示，過去石門水庫有供水吃緊問題，所以政府提出「板新地區供水改善計畫」，引進翡翠水庫的水源，讓北新莊居民也能享用到翡翠水，也改善旱季限水的困擾。

▲陳明義維持每天站街頭拜票的作風。（圖／翻攝自陳明義FB）



國民黨候選人陳明義近日雖無更新貼文，但他19日也提到，會繼續維持早起站路口、市場掃街拜票的行程，實際和新莊居民接觸並傾聽需求，也相信「唯有一步一腳印、腳踏實地往前走」，才能帶領新莊鄉親爭取更優質的生活環境。

事實上，陳明義15日成立「南新莊後援會」時曾提到，投入選舉至今，不管颳風下雨，他都會在街頭用「行動力、魄力與毅力」讓鄉親看見他是說真話、是說真話、做實事的候選人，且未來如果能進入立法院，會針對「新莊各捷運站廣設機車停車位、爭取福營區設置新莊第二運動中心、推動新莊廟街大興直計畫、整治潭底溝惡臭空汚」等議題積極努力，為新北搶預算，為新莊拚建設。

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