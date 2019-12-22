中日韓領導人會議在即　文在寅明會習近平「聚焦北韓」

▲南韓總統文在寅（左）、大陸國務院總理李克強（中）、日本首相安倍晉三（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

第八次中日韓領導人會議將於24日登場，中國國家主席習近平、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三都會出席，料針對東北亞局勢交換意見，並討論三國未來合作方向。目前文在寅、安倍晉三已確定23日與習近平分別進行雙邊會晤，接著再前往成都與中國國務院總理李克強見面，討論重點將圍繞北韓、經濟議題；值得一提的是，日韓也會舉行正式雙邊會談，預計提及取消限貿措施及恢復軍情協定等重點。

綜合韓聯社、路透社報導，文在寅23日就會啟程前往北京與習近平會晤，可能針對南韓部署薩德系統一事商討可能解決辦法，習近平針對北韓重返談判桌的表態也備受關注。另據日媒報導，安倍同日也會與習近平舉行會談，安倍將在習近平2020年春天以國賓身分訪日的基礎上，確認發展中日雙邊關係的必要性；此外，中國海警船駛入釣魚台列嶼海域（日本稱尖閣諸島）外圍海域航行及香港議題也可能成為討論議題之一。

▲文在寅23日與習近平見面，是2人繼大阪G20峰會後，時隔6個月再度會晤。（圖／翻攝自《新華社》）

到了24日上午，第八次中日韓領導人會議正式登場，屆時會先回顧過去20年三方的合作成果、商討未來發展，接著再針對朝鮮半島等東北亞、國際事務交換意見，討論三邊合作方向；會後，3人將舉辦聯合記者會，共進午餐。

至於日韓貿易僵局，文在寅與安倍晉三24日下午舉行會談，是2人繼2018年9月紐約聯合國大會場邊會談後的首次正式會晤，料談及撤銷限貿措施及恢復日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）。但分析認為，由於造成日韓矛盾的二戰徵用工賠償問題很難短時間內解決，此次文在寅與安倍晉三可能只針對大框架達成共識，在限貿措施達成一致想法的可能性較低。

►習近平將出席中日韓領導人會議 分別會見安倍晉三、文在寅

▼文在寅與安倍晉三24日下午的會面，是繼2018年9月紐約聯合國大會後的首次正式會晤。（圖／達志影像／美聯社）