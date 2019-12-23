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CNN：北韓耶誕禮「放棄無核談判」對美強硬　坐看川普是否連任

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓對美國放話「送耶誕禮物」的期限越來越近，消息人士透露，北韓領導人金正恩口中的這份耶誕禮有可能就是對美國採取強硬政策，包括放棄與華府的無核化談判、鞏固平壤政府作為擁核國家的地位。CNN分析，這也意味著北韓已不再把尋求解除制裁視為短期或長期經濟發展的手段，選擇加強國家自立自強的「主體」（Juche）意識形態。

有線電視新聞網（CNN）報導，儘管美國總統川普與北韓領導人金正恩之間已舉辦過3次正式峰會，但工作級別的會議並沒有太多實質進展，隨著北韓設下的年底期限將至，雙方使用的措詞似乎都帶有2017年的尖酸刻薄。

▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲北韓官員先前提到，川普政府放棄伊朗核協議的舉動，是他們不信任美國長期承諾的原因之一。（圖／路透）

消息指出，隨著川普在政治上面臨彈劾案及2020年美國總統大選的考驗，金正恩目前抱持「走著瞧」（wait and see）態度，因為若雙方達成協議，但川普卻沒有成功連任，下屆美國總統很有可能不會繼續支持該協議；就算川普成功勝選，北韓或許願意重新恢復談話，但協商門檻屆時肯定變得更高。

儘管許多專家認為北韓的「耶誕禮物」可能是試射某種先進的飛彈或發射衛星，但該名消息人士認為，平壤政府進行挑釁試射的可能性非常低，因為這些動作對於北韓兩大國際貿易夥伴中國及俄羅斯來說可能太超過，甚至導致雙邊關係疏離。但談及西海衛星發射基地近期的試驗，消息指出，這些動作並沒有觸及中俄的底線。

►川普總說「北韓都沒事」　暗派美偵察機刻意曝蹤…飛朝鮮半島警告！
►金正恩軍委會喊「加強國防軍力」　美官員：為北韓試射洲際飛彈做準備
►金正恩「射飛彈」祝川普耶誕快樂？　不可能理由曝光…平壤顧慮北京

▼北韓過去試射「火星-15」洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台Korean Central Television）

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